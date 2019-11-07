البساطة وسهولة استخدام راوترPro HUAWEI WiFi Q2 يرتقيان بتجربة الاتصال بشبكة الواي فاي نحو آفاق جديدة

في ظل التسارع الكبير والديناميكية العالية التي يشهدها عالمنا اليوم، بات الناس بحاجة إلى راوتر فعّال قادر على مجاراة هذا الواقع الجديد. ومن هذا المنطلق، قامت هواوي بابتكار راوتر HUAWEI WiFi Q2 pro الجديد للمساعدة على التخفيف من وطأة حالات التوتر الناجمة عن وسائل الاتصال غير الموثوقة والضعيفة بشبكات الواي فاي. وأصبح بإمكانكم الآن الاستمتاع بأفلامكم ومسلسلاتكم وألعابكم الإلكترونية المفضّلة، إلى جانب أيّ من الأنشطة التي تتطلب وجود اتصال بشبكة الواي فاي في جميع أرجاء المنزل دون مواجهة أي مشاكل؛ إذ يُمكن وصل راوتر HUAWEI Wifi Q2 Pro في أيّ مكان يُعاني من ضعف إشارة الواي فاي داخل المنزل ليقوم بتقوية هذه الإشارة، وبالتالي الارتقاء بتجربتكم نحو آفاق جديدة.

تكنولوجيا الاتصال الهجين بين حلول MESH Wi-Fi وGigabit PLC: اتصال سريع بشبكة الواي فاي في كل مكان

أسهمت السرعة المتزايدة لهذه التقنية ذات النطاق العريض إلى جانب العدد المتزايد من الأجهزة الذكية المتصلة داخل المنازل الخاصة، في إحداث زيادة ملحوظة في معدلات البث عبر قنوات الإشارة الرئيسية. ويُركز راوتر HUAWEI WiFi Q2 Pro الرائد على حلّ مشكلات التداخل التي تطرأ خلال بث إشارة الشبكة. ويستخدم الراوتر تقنية هجينة تجمع بين حلول mesh Wi-Fi بتردد 5 غيغاهرتز/2.4 غيغاهرتز ونظام Gigabit PLC بغية توفير سُرعات شبكة نظرية تصل إلى 1.867 ميغابت في الثانية، ما يجعلها الاختيار المثالي للمنازل التي تتمتع بإمكانية وصول سريع إلى الشبكة ذات النطاق العريض.

شبكة واي فاي تتسم بسهولة التركيب والاستخدام وتُغطي كافة أرجاء المنزل

وعلى عكس نظرائه من أنظمة الواي فاي التي تتطلب إجراء العديد من خطوات التهيئة، يحظى راوتر HUAWEI WiFi Q2 Pro الجديد بميزة سهولة التركيب والاستخدام التي لطالما ميّزت النسخة السابقة منه؛ وتُتيح لكم هذه الخاصية سرعة تهيئة الوحدة الأولى من راوتر HUAWEI WiFi Q2 Pro من خلال تطبيق HUAWEI AI Life، ومن ثم يسمح الراوتر بتركيب واستخدام الوحدات الثانوية دون الحاجة إلى إجراء أيّ من خطوات التهيئة التي عادة ما تستهلك وقتاً طويلاً. ومن ثم ستقوم الوحدة الثانوية بمزامنة اسم شبكة الواي فاي وكلمة السر من الموجّه الأول لضمان إتمام الاتصال بكل سرعة ويُسر.

يُشار إلى أن راوتر HUAWEI WiFi Q2 Pro سيتوفر في الأسواق السعودية اعتباراً من 14 نوفمبر الجاري، ضمن متجر هواوي الرئيسي في مول ’الرياض بارك‘ ومتجر هواوي الإلكتروني وفي العديد من متاجر التجزئة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.