مبادرة "الالهام والابتكار" في أمسية لمحبي القهوة

أطلقت شركة «نسبريسو» الشركة الرائدة عالمياً في إنتاج أجود أنواع القهوة المعبأة، اليوم ولأول مرة في الشرق الأوسط نظام القهوة المبتكر وجهاز تحضير القهوة الجديد ” ڤيرتو ” الذي يعمل بلمسة زرواحدة والكبسولات النصف كروية الشكل التي حصلت على شهادة تسجيل علامة تجارية لها.

خلال أمسية جمعت بين الإلهام والإبتكار تحت سقف واحد وبحضور كبير من مختلف وسائل الاعلام و التواصل الاجتماعي ومن محبي القهوة. وقد تحدث على خلال الحدث الأبرز لنسبريسو للعام 2019م نخبة من الشباب الذين حققوا نجاحات غير مسبوقة بين أقرانهم في مختلف المجالات العلمية والتقنية ونمط الحياة والصحة والجمال

وحرصت نسبريسو ضمن استراتيجيتها المتنوعة ان ترتبط بنواحي الحياة اليومية للمجتمع السعودي ولطالما عملت على نشر ثقافة الضيافة في المملكة العربية السعودية والعالم وجاءت فكرة هذه المبادرة لتسلط الضوء على الدور الهام والحيوي الذي يضيفه الشباب و الشابات الرواد و الملهمين في تحقيق النمو و التطور للوطن و المساهمة في تحقيق رؤية 2030 لوطن حيوي و مبدع . ولإبداع كل منهم في مجاله فقد حققوا رواجاً مميزاً لدى المجتمع. وخلال الحدث، قدموا نبذة عن تاريخهم المهني و كيف حققوا هذه النجاحات وتحدثوا عن العقبات التي صادفتهم و ان الاهداف المرسومة والطموح الذي لا سقف له و التحدي و الاصرار هو النجاح الحقيقي

ومن جانبه، قال الأستاذ رأفت العزة، الرئيس التنفيذي لشركة السقيا الدولية الوكيل الحصري لنسبريسو في المملكة العربية السعودية: “من خلال طرح ڤيرتو في المملكة العربية السعودية، فإننا نتوسع في تقديم خيارات القهوة المصنعة بالمنزل لعشاق القهوة الذين يفضلون شربها بأحجام أكبر مع المحافظة على نفس جودة القهوة التي تشتهر بها نسبريسو. وبما أن شغفنا القهوة فنحن نسعى لتوفير كافة الحلول التي يتطلبها محبي القهوة في المملكة بكافة اختلافاتهم في الذوق والتفاصيل. لذلك نظام ڤيرتو سوف يلبي احتياجات محبي شرب القهوة في أكواب كبيرة سواءاً في الصباح أو في الطريق أو في لحظة من يومهم”.

ان اطلاق الجهاز الجديد “فيرتو” اتى ليغير مفهوم القهوة و يستمتعوا بالكوب الكبير المثالي من نسبرسو ڤيرتو فقط بلمسة زر واحدة والجهاز سيقوم بالباقي.

و تقدم إليك تقنية ڤيرتو قهوة فاخرة في أكواب كبيرة ذات أحجام متباينة، حيث بات بمقدور عشاق القهوة الاستمتاع بكوبهم المفضل من القهوة على النحو الذي يروق لهم.

أحدث نظام ڤيرتو تغييراً ثورياً في طريقة تحضير القهوة بفضل طرح تقنية Centrifusion™ لاستخراج القهوة، إلى جانب تشكيلة جديدة من أحجام الكبسولات لتحضير أنواع مختلفة من القهوة، من فنجان الإسبريسو إلى الآلتو.

بلمسة زرّ، يتعرّف النظام الذكي تلقائياً على كبسولة القهوة من خلال قراءة الباركود ويضبط إعدادات استخراج القهوة لتحضير أفضضضل فنحان قهوة وكريمة غنية.

تستوعب آلة ڤيرتو أيضاً ثلاثة أحجام مختلفة من الكبسولات، لتحضير خمسة أحجام من أكواب القهوة. كل مزيج قهوة ڤيرتو الـ28 محضّرة بعناية ومحمّصة لتقديم أجود أنواع القهوة، مهما كانت المناسبة. يُقدّم حجم الكوب “Mug” (230 مل) توليفة متوازنة، فيما حجم غران لونغوGran Lungo (150 مل) يُتيح طعم الإسبريسو بسعة أكبر. أما الحجم الأكبر، فهو آلتو Alto (414 مل) الذي يُقدّم القهوة الشهية والناعمة بحجم أكبر. وأخيراً، بإمكان عشّاق القهوة التنعّم بمذاق القهوة القوية مع حجم الدبل اسبريسو Double Espresso (80 مل) والاسبريسو (40 مل).

28 توليفة لذيذة من القهوة

كبسولتان بحجم آلتو Alto

15 كبسولة بحجم الكوب Mug

4 كبسولات بحجم غران لونغو Gran Lungo

3 كبسولات بحجم دبل اسبريسو Double Espresso

4 كبسولات بحجم اسبريسو

تتغنّى آلات ڤيرتو الجديدة والمبتكرة بباقة من المزايا المصمّمة لتقديم تجربة أغنى:

نظام Centrifusion™ الجديد لاستخراج القهوة (نظام الطرد المركزي) يُحضّر القهوة بلطف ودقّة. يصل الدوران إلى 7 آلاف دورة في الدقيقة لاستخراج القهوة بالكامل.

تقنية قراءة الباركود التي تضبط إعدادات تحضير القهوة مثل حجم الكوب والحرارة وسرعة الدوران ونسبة التدفق ومدة ملامسة الماء للقهوة لضمان عملية استخراج دقيقة.

تشغيل سهل وبسيط بلمسة زرّ

تتوفّر الآلة بحجمَين هما في ڤيرتو رتوPlus و ڤيرتو Deluxe، وتشمل خزّاناً متحركاً للماء بسعة 1’1 ليتر و1,7 ليتر تباعاً وميزة فتخ وإغلاق رأس الآلة تلقائياً.

تسخين الماء خلال 20 ثانية، واستخراج القهوة لحجم الكوب (230 مل) بأقل من 70 ثانية.

قاعدة أكواب قابلة للتعديل لوضع فناجين الإسبريسو والدوبل إسبريسو والأكواب الكبيرة وأكواب القياس، فضلاً عن الكوب الحافظ للحرارة.

ميزة إطفاء الآلة تلقائياً بعد مرور 9 دقائق على عدم استخدامها.

28 نوع قهوة تُلبّي جميع الأذواق، وتشمل القهوة الحادة والخفيفة والمنكّهة والخالية من الكافيين.

5 أحجام من القهوة – (414 مل)Alto، و(230 مل) Mug، و(150 مل) Gran Lungo، و Double Espresso(80 مل)، و Espresso (40 مل

تتوفّر آلة فيرتو Plus بلون واحد أبيض فيما تتوفّر آلة فيرتو Plus deluxe باللونين الأسود والفضي. يمكن شراء الآلات وكبسولات القهوة اعتباراً من 17 سبتمبر 2019 من معارض نسبريسو وعلى موقع sa.buynespresso.com

في ظلّ النجاح الذي حقّقته آلة ڤيرتو لتحضير القهوة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، ها هي اليوم تحطّ رحالها في المملكة العربية السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة، حيث يُفضّل عدد كبير من محبي الهوة كوباً كبيراً، وغالباً ما يستهلّون نهارهم مع كوب تفوق سعته 200 مل. بفضل آلة ڤيرتو ، سيتسنّى لمحبّي القهوة في الشرق الأوسط التنعّم بأكواب كبيرة من القهوة السوداء أو القهوة بالحليب المحضّرة في راحة منزلهم، بالجودة ذاتها التي عوّدتنا عليها نسبريسو.