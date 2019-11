إطلاق كمبيوتر HP Elite Dragonfly رسمياً في السعودية

HP Elite Dragonfly أخف أجهزة الكمبيوتر المتحولة للأعمال من HP للمهنيين كثيري التنقل في السعودية

أعلنت HP اليوم عن إطلاق كمبيوتر HP Elite Dragonfly، الذي يعد أخف وأصغر أجهزة الكمبيوتر المتحولة للأعمال التي صنعتها الشركة. وقد تم تصميم الكمبيوتر المحمول الخفيف الذي لا يتخطى وزنه كيلوجراماً واحداً، ليتجاوز بإمكاناته الفائقة الحدود المعتادة لاستخدامات العمل والاستخدامات الشخصية لدى أصحاب المهن الاحترافية دائمي التنقل . وجرى تصنيعه ببراعة متقنة لإكسابه اللون الأزرق المميز (المعروف باسم دراغونفلاي)، وكذلك ليتمتع بالقوة والمتانة وعوامل الأمان الفعالة، وهو ما يجعل HP Elite Dragonfly نقطة تحول كبرى في قطاع العمل أثناء التنقل.

وفي معرض تعليقه على الإطلاق، قال ناراينان فينكاتارامان، المدير العام لشركة HP Inc. في المملكة العربية السعودية: “تشهد أساليب ممارسة الأعمال والمعيشة والترفيه تغيراً كبيراً. ولم يعد الناس مقيدين إلى مكاتبهم وهو ما يعني أنهم يحتاجون إلى أجهزة تدعم هذا النوع من أسلوب الحياة. ويحتاج أصجاب المهن الاحترافية إلى التنقل والتحرك بسرعة وبحرية وذلك لتعزيز مستويات الكفاءة والإنتاجية. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، قمنا بتصميم كمبيوتر HP Elite Dragonfly لننشر رسالة واضحة ولكل واحد من المستخدمين مفادها أن الكمبيوتر الشخصي يجب أن يتيح حرية الحركة وأن يتكيف ويتحول وفقاً لطريقة ومكان عمل المحترفين اليوم، لذا، فنحن نحاول باستمرار في HP أن نعيد ابتكار الطريقة التي تدعم بها التكنولوجيا القوى العاملة”.

وأشار فينكاتارامان إلى أن المستهلكين في المملكة لديهم وعي متزايد بتأثيرات المنتجات التي يشترونها على البيئة. وتابع بقوله: “تعد الاستدامة والاقتصاد الدائري أموراً بالغة الأهمية بالنسبة لنا. وسواء كان الأمر عبر شراكة مع المؤسسات الخيرية المحلية التي نقوم من خلالها بدعم المشاريع التعليمية وفي الوقت ذاته نمارس أنشطة إعادة تدوير خراطيش حبر HP، أو من خلال تقديم منتجات جديدة مثل HP Elite Dragonfly، فنحن نواصل تعزيز التزامنا تجاه أجندة HP العالمية للاستدامة. وتلعب القرارات الذكية التي نتخذها بشأن استخدام العناصر البلاستيكية في الأجهزة دوراً مهماً في تحقيق هذه الأهداف على الصعيد العالمي”.

وإلى جانب نواحي الاستدامة، يشتمل كمبيوتر HP Elite Dragonfly على الميزات الآتية:

خفة الوزن والمتانة:

• أخف أجهزة الكمبيوتر المتحولة للأعمال وزناً على مستوى العالم،حيث لا يتعدى وزنه كيلوجراماً واحداً، وهو مصنوع بدقة متناهية من الماغنيسيوم المشكَّل بتقنية CNC بهدف تعزيز قوة التحمل في هذا الكمبيوتر بلونه الأزرق الأخاذ.

• لن تعاني بعد الآن من أصوات النقر المزعجة، وذلك بفضل لوحة مفاتيح معاد تصميمها ذات صوت هادئ وإضاءة خلفية مميزة، ولوحة لمس خفيفة لتجربة عمل قمة في السلاسة.

• يقدم أعلى نسبة شاشة إلى الهيكل على مستوى العالم بما يبلغ 86% وبحجم 13 بوصة، وهو يتحول من كمبيوتر لوحي إلى كمبيوتر شخصي على الفور.

الميزات الذكية وتجربة الاستخدام الشخصية:

• يوجه المستخدمين لأخذ استراحات ويقدم نصائح لزيادة الإنتاجية

• تساعد HP المستخدمين على تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية من خلال توصيات مخصصة

المتانة والأمان:

• تم التحقق من إمكاناته لتلبية المواصفات المستهدفة والتجارب الرئيسية الخاصة ببرنامج “مشروع أثينا” للابتكار من شركة إنتل.

• اختبر أفضل أداء للأعمال عبر معالج Intel® Core™ vPro™ من الجيل الثامن

• تقدم تقنية الاتصال اللاسلكي “Wi-Fi 6″ ثلاثة أضعاف سرعة نقل الملفات مقارنةً بتقنية “Wi-Fi 5″ وتمنح أداء أفضل في البيئات كثيفة الاستخدام.

• تحمي ميزة HP Sure Sense الموظفين أثناء التنقل من هجمات البرامج الضارةباستخدام قوة الذكاء الاصطناعي.

• تعمل تقنية HP Sure Recover مع Embedded Reimaging على استعادة الجهاز ليعمل بكفاءة تامة بعد القضاء على التهديدات في أي وقت وأي مكان

• تساعد HP Sure View Gen3،شاشة الخصوصية المدمجة من HP الحائزة على جوائز وكاميرا الخصوصية من HP المستخدمين على التحكم في البيانات التي تتم مشاركتها مع الآخرين من حولهم

السعر والتوافر:

• من المتوقع طرح جهاز HP Elite Dragonfly في الأسواق في 25 نوفمبر المقبل بأسعار تبدأ من 5000 ريال سعودي .