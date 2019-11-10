أعلنت “6 فلاجز الدولية” المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE:SIX)، أكبر شركة للمتنزهات الترفيهية في العالم، وأكبر مشغل للمتنزهات المائية في شمالي أفريقيا، اليوم عن تعيين بريان ماشامر رئيساً لمتنزه “6 فلاجز القدية”؛ أول مدينة ترفيهية تحمل علامة “6 فلاجز” في المملكة ويجري إنشاؤها في القدية على بعد 40 كيلومتراً عن العاصمة السعودية الرياض، وذلك في سياق خطتها لتصبح عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة.

يُعدُّ ماشامر أحد الأسماء اللامعة في قطاع الترفيه، ويمتلك خبرة عملية تمتد لأكثر من 25 عاماً أشرف خلالها على تطوير العديد من المتنزهات الترفيهية العالمية على مستوى القيادة العليا في دول مثل سنغافورة، والإمارات العربية المتحدة، وماليزيا، والمملكة العربية السعودية.

في سياق تعليقه على هذه الخطوة، قال ديفيد مكيليبس، رئيس شركة 6 فلاجز الدولية لتطوير المتنزهات الترفيهية:

“إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بانضمام بريان إلى الفريق العالمي للشركة لقيادة واحد من أكثر المشاريع الترفيهية إثارة وتشويقاً في العالم، ولا شك في أن خبرته المهنية الواسعة في مجال تطوير وتشغيل المتنزهات الترفيهية ستشكل إضافة قيّمة في مسيرتنا نحو إنشاء وجهة عالمية بكل المعايير”.

من جهته، قال برايان ماشامر: “هذه هي فرصة العمر بالنسبة لي، وأنا في غاية الشغف والحماسة لانضمامي إلى هذا الفريق الذي سأتعاون معه في تقديم العلامة التجارية المميزة لـ 6 فلاجز في المملكة العربية السعودية. لقد ارتبط اسم “6 فلاجز” دائماً بالابتكار على أعلى المستويات، وأنا على ثقة في أن 6 فلاجز القدية سيغيّر من قواعد اللعبة على مستوى المنطقة في مجال الترفيه العائلي”.

بدأ ماشامر حياته المهنية مع شركة يونيفرسال ستوديوز في فلوريدا في العام 1990، وعمل فيها عشر سنوات متواصلة تولى خلالها العديد من المناصب التشغيلية بعد ترقيته. وسيتولى، من خلال عمله رئيساً لمتنزه 6 فلاجز القدية، الإشراف على جميع العمليات المتعلقة بالمتنزه، بما في ذلك التخطيط الاستراتيجي، ووضع الميزانيات، والعمليات التشغيلية.

سيكون متنزه 6 فلاجز القدية أحد الأصول الرئيسة التي سيتم الكشف عنها كجزء من المرحلة الأولى لمشروع القدية، وصمم خصيصاً لتوفير تجارب ترفيهية ومسارات مهنية جديدة للسكان السعوديين. وسيقام المتنزه على مساحة 32 هكتاراً، تضم 28 لعبةً ومعلماً جاذباً في مناطق المشروع الستة؛ وهي “مدينة التشويق”، و”الينابيع الغامضة”، و”مدينة البخار”، و”حدائق الغسق”، و”وادي الثروات”، و”المعرض الكبير”. كما سيضم المتنزه مجموعة من الأفعوانيات مثل “رحلة الصقر ” التي تعد أطول وأعلى وأسرع أفعوانية في العالم، ومن المتوقع افتتاحه رسمياً في العام 2023.