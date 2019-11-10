مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية تنظم امتحان الزمالة الايرلندية في الطب الباطني

في نقلة نوعية بمجال التعليم والتدريب الطبي المستمر نجحت مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية بالإعداد والتنظيم لإمتحان الزمالة الايرلندية للأطباء MRCPI في الطب الباطني ولأول مرة بالقطاع الطبي الخاص ، حيث تم ذلك بمستشفى د.سليمان الحبيب بالريان . وقد جاءت هذه الخطوة بعد أن قامت إدارة الشؤون الأكاديمية بالمجموعة مؤخراً بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الكلية الملكية الايرلندية للأطباء ، يتم بموجبها قيام مستشفيات المجموعة بتنظيم امتحانات الجزء الثاني والنهائي لزمالة الكلية الملكية الايرلندية. حيث تهدف من وراء ذلك إلى تطوير أداء الممارسين الصحيين ورفع مستوى كفائتهم وخلق فرص عالية للكادر الطبي في مجال التعليم والتدريب وتماشياً مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030.

وقال الدكتور عوض العُمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية أن سياسة المجموعة منذ تأسيسها تعتبر أن التعليم الطبي جزء لا يتجزأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية ، إذ قامت المجموعة خلال الأعوام الماضية بتنظيم مؤتمرات وندوات علمية عالمية ومحلية بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين .

وأضاف د. العُمري أن إدارة الشؤون الأكاديمية بالمجموعة أضحت تمتلك خبرات متراكمة في مجال التدريب والتأهيل وحققت نجاحات متتالية بفضل الله . حيث وقعت العديد من إتفاقيات التعاون مع كبريات الجامعات والمؤسسات العالمية من أجل خلق جو تعليمي مميز وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة دولياً .

من جانبه قال الدكتور مقبل الحديثي المدير الطبي لمستشفى الريان أنه قد تم تكليف استشاري الطب الباطني بالمستشفى د. صلاح الشفيع لرئاسة لجنة التنظيم والإعداد لهذا الامتحان ، وتم الإعلان عنه من أجل استقبال المتقدمين والبدء في تلقى طلبات الأطباء . وقد وصل عدد المتقدمين لهذا الإختبار لأكثر من 40 طبيباً وطبيبة من جنسيات مختلفة من داخل المملكة وخارجها ، كما بلغ عدد الممتحنين 10 استشاريين معتمدين من الكلية الملكية للأطباء من عدة كبريات المستشفى .

واختتم د. مقبل الحديثي حديثه بالإعلان عن استمرار المجموعة في الإعداد والتنظيم لامتحانات الزمالة الايرلندية للعديد من التخصصات الأخرى ، كما عبر عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع المتقدمين .