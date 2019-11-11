هواوي ترسم ملامح جديدة لمستقبل الحلول الصوتية مع سماعة HUAWEI FreeBuds 3 مزودة بمعالج Kirin A1 وخاصية ذكية مبتكرة لعزل الضوضاء

يتطلع عُشاق الموسيقى الرقمية اليوم إلى الاستمتاع بتجارب تتخطى في تفردها خدمات وتطبيقات الموسيقى التقليدية، كما يفضلون استخدام حلول البث عالية الجودة التي تتطلب سرعة أعلى لشبكة الإنترنت وتضمن فترات تأخير منخفضة. ويسهم انتشار الكتب الصوتية وخدمات البث الصوتي (البودكاست) في رسم ملامح لسوق مُنتجات سماعات الأذن، خاصة وأن المقاطع الصوتية تتطلب جودة عالية ونقية للصوت لضمان تجربة استماعٍ مثالية. ومن المتوقع أن تغدو سماعات الرأس اللاسلكية الرقمية المدعومة بتقنية الاستريو معياراً أساسياً للاستمتاع بالتجارب التي تُقدمها اتصالات الجيل الخامس (5G).

وفي هذا الإطار، كشفت عملاق التكنولوجيا العالمي هواوي عن سماعة الرأس اللاسلكية الرائدة HUAWEI FreeBuds 3 المزودة بتقنية صوت الاستريو الحقيقي ومعالج Kirin A1. وتمتاز هذه السماعات بقدرتها الاستثنائية على التقاط الصوت البشري بكفاءة عالية، مما يضمن إجراء المكالمات بجودةٍ استثنائية لتبدو وكأنها محادثة وجهاً لوجه، فضلاً عن ميزة عزل الضوضاء النشطة التي تتيح تجربة موسيقية غامرة بمعنى الكلمة. وتفتح هواوي الباب لتقديم طلبات الشراء المسبق على سماعة HUAWEI FreeBuds 3 في المملكة العربية السعودية من 14 ولغاية 23 نوفمبر الجاري. ونقدم إليكم فيما يلي لمحة عن المزايا الرئيسية لسماعة HUAWEI FreeBuds 3 الجديدة.

خاصية عزل الضوضاء الذكية والمبتكرة

تتميز سماعات HUAWEI FreeBuds 3 بتصميمٍ فريد يُراعي سلوكيات ومتطلبات المستخدمين، حيث يشمل ذلك مزايا نشطة وفعالة لإلغاء الضوضاء حتى في البيئات الصاخبة دون المساومة على مزايا الراحة. وتعتمد هذه السماعات على تقنيات متطورة لعزل الضوضاء المحيطة، مما يمنع التداخل الصوتي ويضمن الحصول على تجربة موسيقى ومكالمات غامرة وعالية الجودة حتى في الأماكن الصاخبة مثل مراكز التسوق والمطاعم أو حتى أثناء التجوّل في الشارع. وعلاوة على ذلك، تمتاز السماعات بقدرة مُحسنة على إزالة الضوضاء بفضل تصميمها المفتوح الأول وتزويدها بتقنية الاستريو اللاسلكي الحقيقي (TWS) التي ترتقي بمستويات الراحة لدى ارتداء السماعات.

أداء فائق مع معالج هواوي المخصص للأجهزة القابلة للارتداء

تعمل سماعة HUAWEI FreeBuds 3 بمعالج Kirin A1، وهو أول مُعالج في العالم من هواوي مخصص للأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء، والذي يدعم الاتصال اللاسلكي بتقنيتي البلوتوث Bluetooth 5.1 وBluetooth Low Energy 5.1 ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة من هواوي. ويضمن المعالج اتصالاً مستقراً وعالي الجودة للاستمتاع بتجربة محسّنة وشاملة، بما يشمل الحد من التداخل الصوتي، وخفض التأخير الزمني أثناء اللعب، وتجربة مكالمات سلسة ومستقرة في أي وقت ومكان. كما يقدم المعالج تجربة غامرة وعالية الجودة أثناء الاستماع للموسيقى، بفضل انخفاض زمن التأخير ومستوى التزامن المثالي للصوت والفيديو.

علاوةً على ذلك، تم تصميم السماعات لضمان أفضل مشاركة للبيانات بين كلتا السماعتين، مع تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير لعمر بطارية أطول.

بطارية طويلة الأمد

تمتاز سماعات HUAWEI FreeBuds 3 ببطارية متوافقة مع تقنية الشحن السريع SuperCharge الشهيرة من هواوي باستطاعة 2 واط، والتي تدعم كلاً من الشحن السلكي واللاسلكي، مما يسمح للمستخدمين شحن السماعات عن طريق منفذ USB من النوع C أو شاحن لاسلكي. ويمكن أيضاً شحن السماعات باستخدام أحد هواتف هواوي الذكية التي تدعم خاصية الشحن العكسي اللاسلكي، من خلال وضع السماعة على الغطاء الخلفي للهاتف.

وبفضل مستوى فاعلية استهلاك الطاقة لمعالج Kirin A1، تتمتع سماعة HUAWEI FreeBuds 3 بالقدرة على العمل لأربع ساعات بعد شحنها لمرة واحدة، وحتى 20 ساعة عند استخدامها مع علبة الشحن.

وتُعتبر سماعة HUAWEI FreeBuds 3 واحدة من أكثر السماعات التي أنتجتها الشركة تطوراً حتى الآن، وستكون متوفرة أمام طلبات الشراء المسبق في السوق السعودية اعتباراً من 14 ولغاية 23 نوفمبر الجاري في متجر هواوي الرئيسي في مول ’الرياض بارك‘ ومتجر هواوي الإلكتروني وفي العديد من متاجر التجزئة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. كما يتضمن العرض هدية قيّمة تشمل جهاز شحن لاسلكي وغطاء من السيليكون خاص بسماعة FreeBuds 3 وكفالة تمتد لستة أشهر تُغطي الأضرار غير المقصودة التي تطال السماعة (تنطبق الكفالة على طلبات الشراء المسبق حصراً).