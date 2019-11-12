“اليسر للإجارة والتمويل” و”إكسايت للإلكترونيات” و يوقعان اتفاقية تعاون مشترك لتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي للعملاء

أبرمت شركة اليسر للإجارة والتمويل اتفاقية تعاون مشترك مع شركة “إكسايت للإلكترونيات” وهي إحدى شركات الإلكترونيات الاستهلاكية الأسرع نمواً في المملكة العربية السعودية، بهدف توفير خدمات التمويل الاستهلاكي لعملائها عبر برنامج المرابحة للراغبين في شراء الأجهزة الالكترونية من فروع ” إكسايت للإلكترونيات”. حيث تسهل على العملاء عملية الشراء وامتلاك المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية من خلال شركة اليسر عبر برنامجها التمويلي لإعادة البيع من أجل الربح “مرابحة”.

وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن عملاء إكسايت من دفع قيمة مشترياتهم عبر أقساط متفق عليها خلال فترات سداد مرنة تصل الى 24 شهراً. وستفتح شركة اليسر مكاتب لها في جميع متاجر إكسايت في المملكة، مع ممثلين مخصصين لدعم العملاء في المعرض. ويمكن للعملاء الراغبين بشراء سلع مرتفعة الثمن من تقديم طلب تمويل عبر برنامج “مرابحة”، والذي يمكنهم من تمويل شراء البضائع وفق ضوابط التمويل الاستهلاكي والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وسيحصل العملاء على الموافقة الفورية على التمويل، بمعدلات فائدة منخفضة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وخطط التمويل المخصصة التي تمكنهم من الحصول على المشتريات الشخصية، وتلبية احتياجاتهم المالية.

وتم تدشين الإتفاقية من قبل الرئيس التنفيذي لشركة اليسر للإجارة والتمويل، بدر بن خلف الشمري، ومدير عام شركة إكسايت للإلكترونيات سيدريك جونيه من شركة إكسايت للإلكترونيات، خلال مناسبة احتفالية في صالة عرض إكسايت الرئيسية في الرياض حضرها كبار مسؤولي الشركتين ونخبة من مختلف وسائل الاعلام.

وقال الإستاذ مشعل الفداغ مدير التسويق لشركة اليسر للإجارة والتمويل أننا سعداء بتدشين هذه الإتفاقية والتي ستتيح لعملاء اليسر وإكسايت للإلكترونيات الحصول ع فرصة أفضل وخيارات أوسع لشراء إحتياجتهم من المنتجات الإلكترونية وفق نظام التسهيلات الذي تقدمه اليسر من خلال هذه الإتفاقية ويؤكد دور شركة اليسر القيادي على أهمية التعاون مع شركات الأعمال المتسارعة النمو، مثل شركة إكسايت، مما يعكس مهمتها في تقديم خطط تمويل شخصية مخصصة للمستهلكين في المملكة العربية السعودية.

وفي المقابل، فإن دور شركة إكسايت يشير إلى أن الشراكة مع شركة اليسر للإجارة والتمويل، يوفر خدمة ثرية وذات قيمة مضافة لعملائها في المملكة العربية السعودية، مما يعزز تجربتهم في التسوق، وخدمات ما بعد البيع، ويسمح لهم شراء ما يحتاجونه والاستمتاع بمجموعة واسعة من المنتجات ذات الجودة العالية الموجودة في معارض الشركة.