تلفزيونات LG OLED تتلقى تحديث NVIDIA G-SYNC ابتداءً من هذا الأسبوع

أجهزة التلفاز الأولى من نوعها مع تكنولوجيا NVIDIA المتطورة سترتقي بألعاب الحاسوب إلى مستوى جديد كلياً

ابتداءً من هذا الأسبوع، ستتلقى طرازات العام الحالي من أجهزة تلفاز OLED الخاصة بشركة إل جي الكترونيكس تحديثاً لبرنامجها الثابت، ما يتيح للمستخدم التمتع بتجربة لعب مذهلة عبر تكنولوجيا G-SYNC المتوافقة من NVIDIA.

وسيتوفر تحديث تكنولوجيا G-SYNC المتوافقة من NVIDIA على أجهزة تلفزيون OLED من إل جي من الطراز E9 (65 و 55 بوصة)، والطراز C9 (77 و65 و55 بوصة)، إلى جانب الطراز B9 (65 و55 بوصة)، وسيصل التحديث بداية إلى عملاء إل جي في أجزاء من أمريكا الشمالية، تليها الأسواق في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وغيرها من المناطق قبل نهاية العام الحالي.

وبفضل دعم تكنولوجيا G-SYNC المتوافقة، ستوفر تلفزيونات OLED الرائدة من LG تجربة لعب أكثر سلاسة وتشويقاً ,دون معاناة من مشاكل الوميض أو التقطيع أو البطء، الشائعة في معظم شاشات العرض المعروفة. ولطالما أعجب اللاعبون بتلفزيونات OLED من إل جي نظراً لجودة صورها الاستثنائية، ومعدل تباطؤها المنخفض، وزمن استجابتها فائق السرعة. ويتيح تحديث G-SYNC للاعبين إلى جانب وحدات معالجة الرسوميات GeForce RTX 20-Series أو GTX 16-Series الاستمتاع باستجابة قصوى وجودة صور محسنة على أجهزة تلفاز OLED الكبيرة من LG من قياس 55 بوصة وحتى 77 بوصة.

قال السيد ايدي جون، الرئيس التنفيذي في إل جي إلكترونيكس السعودية: “يعد تحديث ال جي لتلفزيون OLED الخاص بها خطوة إلى الأمام لتوفير التقنيات الحديثة للمستهلكين العالميين، وسيصل هذا التحديث الى كافة أسواقنا، والمملكة العربية السعودية هي احدى ابرز اسواقنا الرئيسية في الشرق الأوسط. ونتوقع نتائج إيجابية في السوق المحلية لأن هذا التحديث سيقدم تغيير تفاعلي للمستخدمين.”

وفي هذا السياق، قال سام كيم، نائب رئيس قسم التخطيط لمنتجات التلفزيون في شركة إل جي للترفيه المنزلي: “أثبتت إل جي من جديد التزامها بتوفير تجربة لعب أكثر تطوراً حيث أنها أول شركة في القطاع تطلق أجهزة تلفزيون مزودة بتحديث G-SYNC منNVIDIA . وتساهم شراكتنا مع NVIDIA، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في قطاع أجهزة الألعاب، في قيام أجهزة تلفزيون OLED 2019 بوضع معيار جديد ومتطور لأداء الألعاب الإلكترونية”.