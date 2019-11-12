أوبر وجمعية النهضة تنظمان حفل خاص لتكريم السائقات السعوديات

● يكرم الحفل السائقات السعوديات اللواتي حصلن على رخصة القيادة وشاركن في البرنامج الذي أطلقته كل من أوبر، و النهضة و المدرسة السعودية للقيادة والذي يهدف لتمكين المزيد من النساء في المملكة من القيادة في إطار مبادرة “مساركِ”

● خصصت أوبر في إطار مبادرة “مساركِ” مليون ريال لدعم قيادة النساء في المملكة

استضافت أوبر و النهضة، وهي جمعية سعودية غير ربحية، حفل خاص لتكريم النساء اللواتي استفدن من الشراكة بين الطرفين وحصلن على رخصة القيادة من المدرسة السعودية للقيادة. وأقيم الحفل في مقر النهضة بالرياض حيث شهد تكريم المجموعة الأولى من المستفيدات من البرنامج في إطار مبادرة “مساركِ” من قبل ضيوف بارزين من النهضة والهيئة العامة للنقل والمدرسة السعودية للقيادة وأوبر.

وحظيت خلالها السيدات المشاركات في البرنامج والخريجات بفرصة لقاء أعضاء من إدارة فريق أوبر و النهضة، وممثلين من المؤسسات الشريكة التي قدمت منتجاتها أو خدماتها لدعم تجربتهن في القيادة وجعلها أكثر يُسرًا وسهولة.

وخلال الحفل، قال السيد/ بروكس إنتويسل، رئيس تطوير الأعمال الدولية في أوبر: “لقد تشرفت بفرصة الترحيب بالمشاركات و الخريجات من برنامج القيادة في إطار مبادرة ’مساركِ” من أوبر. ونحن فخورون للغاية لكون هذا البرنامج والشراكة مع النهضة أثمرت عن نتائج جيدة للمستفيدات، اللواتي أصبح بإمكانهن الآن الوصول إلى فرص اقتصادية أكثر مرونة بعد حصولهن على رخصة القيادة”.

ومن جانبها قالت السيدة/ منيرة الطوق، عضوة مجلس إدارة النهضة: “هذا المحفل يشهد تحقيق مرحلة مهمة في الشراكة بين النهضة وأوبر. إن الإنجاز الذي حققته الخريجات اليوم ليس مجرد الحصول على رخصة قيادة، بل هو نقطة انطلاق لتشجيع مزيد من النساء على الانضمام إلى القوى العاملة والمساهمة في نمو واستقرار الاقتصاد المحلي. و نتطلع لاستمرار نجاح هذه الشراكة ولتكريم المزيد من الخريجات في المستقبل القريب”.

وفي تعليق له على هذه المبادرة، قال المهندس فواز السهلي، نائب رئيس الهيئة العامة للنقل البري في المملكة العربية السعودية: “أتوجه بالشكر لكلّ من جمعية النهضة والمدرسة السعودية للقيادة وأوبر على تعاونهم معًا لدعم تمكين السيدات اللواتي نكرمهنّ في هذه الأمسية. يمثل هذا الحدث معلمًا بارزًا في الطريق نحو تمكين مزيد من النساء من القيادة، وتسهيل وصولهن إلى الفرص الاقتصادية في مختلف أنحاء المملكة”.

وبدورها قالت دانة العطيشان، نائب المدير العام للمدرسة السعودية للقيادة: “في هذا الحدث المميز تتكاتف الجهات المشاركة والرائدة لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية في تمكين المرأة، وها نحن نحتفل بحصول المستفيدات على رخص القيادة. وكلنا فخر بما سيثمر من انجازات على المستوى الشخصي والاقتصادي . متمنين للجميع قيادة آمنة ومستقبل واعد”

جدير بالذكر أن الشراكة بين أوبر و النهضة تأتي في إطار مبادرة “مساركِ”، التي جرى الإعلان عنها في عام 2018، وتضمنت تخصيص مبلغ قدره 1 مليون ريال سعودي لزيادة مشاركة النساء في القوى العاملة من خلال تمكينهن من الوصول إلى وسائل تنقل بأسعار معقولة، بالإضافة إلى تقديم المزيد من الفرص الاقتصادية المرنة و بدوام جزئي للنساء من خلال تقنية أوبر. وتستفيد اليوم آلاف السيدات من هذه المبادرة، بما يشمل الخريجات اللواتي يتم تكريمهنّ اليوم.