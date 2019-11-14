• اختيار Hub71 كـ “جهة تنظيم وطنية” من دولة الإمارات لــ “كأس العالم لريادة الأعمال 2020″، وتخطط المنصة لاستكشاف أميز الشركات التكنولوجية الناشئة على مستوى دولة الإمارات لتشكيل “فريق دولة الإمارات”

• تتولى منصة Hub71 تقييم واختيار أفضل الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم في “كأس العالم لريادة الأعمال 2019″ للفوز بجوائز سخية

وقّعت مؤسسة “مسك” مذكرة تفاهم مع منصة Hub71، منصة التكنولوجيا العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، بهدف توفير سوق أكثر ديناميكية للشركات الناشئة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وقد جاء توقيع الاتفاقية خلال منتدى “مسك العالمي” الذي تُعقد فعالياته على مدار ثلاثة أيام في الرياض. كذلك تم اليوم اختيار منصة Hub71 كـ “جهة تنظيم وطنية” من دولة الإمارات لكأس العالم لريادة الأعمال 2020″، التي تعد أكبر مسابقة في العالم لأفكار ريادة الأعمال، وهي أيضاً جزء لا يتجزأ من فعاليات المنتدى.

وقالت الشيماء حميد الدين، المدير التنفيذي لمنتدى “مسك العالمي”: “نحن في مسك ملتزمون بمساعدة الشباب من جميع أنحاء العالم لتطوير قدراتهم وإمكاناتهم واكتساب موضع قدم في اقتصاد المستقبل. ومن هذا المنطلق فنحن حريصون على دعم ريادة الأعمال وأصحاب الابتكارات والأفكار الخلاقة. وتتيح لنا هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع Hub71 تهيئة بيئة أكثر انفتاحاً وديناميكية للشركات الناشئة وغيرها لدعم نموها وتميزها وازدهارها في المستقبل.”

من جانبه، قال محمود عدي، الرئيس التنفيذي لمنصة Hub71: “إن الاتفاقية التي وقّعناها اليوم مع مؤسسة مسك سوف توفر للشركات الناشئة التي تعمل من خلال منصتنا فرصاً أفضل للدخول إلى السوق السعودي المزدهر. كما أنها تتيح الفرصة لتعزيز التعاون بين المنصتين بهدف تبادل الخبرات والأفكار بشأن السوق، وتوطيد أوجه التعاون بين المستثمرين وتوفير شراكات استراتيجية ومجالات عمل مشتركة بين الجانبين.”

وتحدد مذكرة التفاهم الخطوات اللازمة لبناء منصة تعاون لمساعدة الشركات الناشئة على الاستفادة من القدرات المتاحة بكلٍ من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال:

• تبادل الخبرات والمعلومات بشأن تطورات السوق، والمستثمرين، وشبكات المدربين والموجّهين، والشراكات الاستراتيجية.

• توفير خدمات الأعمال والتدريب على أيدي خبراء محليين وعالميين.

• الاستفادة من فرص تعزيز قدرات وخبرات ريادة الأعمال.

وسيتم ضم الفائزين في كأس العالم لريادة الأعمال 2019 ضمن القائمة المختصرة للاستفادة من برنامج التحفيز الذي توفره منصة Hub71.

ومن المقرر أن تتولى منصة Hub71، بصفتها الشريك الحصري الوطني لكأس العالم لريادة الأعمال 2020 لدولة الامارات العربية المتحدة، مسؤولية تنظيم سلسلة من المسابقات على نطاق الدولة. وفي هذا الصدد، قال عدي: “سوف نعمل على استكشاف أفضل الشركات الناشئة في كل واحدة من الإمارات السبع، ونحن فخورون واختيار الأفكار الفائزة والتي سيشكّل أصحابها “فريق دولة الإمارات” في مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال 2020 المقرر إقامتها في شهر نوفمبر من العام المقبل.”

من جهته، قال عبد الرحمن السهيمي، المسؤول عن مبادرات ريادة الأعمال والابتكار العالمية في مؤسسة “مسك”: “سيكون من دواعي سرورنا العمل مع منصة Hub71 وأول فريق يمثل دولة الإمارات في مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال 2020. إن تمكين الشباب في مجال ريادة الأعمال والابتكار ينطوي على أهمية بالغة في بناء اقتصاد المستقبل على أسس الاستدامة والتأثير الإيجابي على المجتمع. وإننا نتطلع إلى مواصلة التعاون مع Hub71 في هذا الصدد، واستكشاف أبطال جدد في ريادة الأعمال، سواء على مستوى المنطقة أو العالم.”

تجدر الإشارة إلى أن كأس العالم لريادة الأعمال هو مسابقة عالمية تستهدف مشاركة أصحاب الأفكار المبتكرة بمجال الأعمال والشركات الناشئة. وقد استقطبت دورة 2019 للمسابقة مشاركات من أكثر من 100 ألف من روّاد الأعمال من 187 دولة، بدءاً من مرحلة الفكرة حتى نمو الأعمال، وذلك في كافة القطاعات. وقد تم تخصيص مبالغ نقدية سخية لروّاد الأعمال الذين يجتازون شروط المسابقة بنجاح، فضلاً عن التدريب على أيدي مدربين عالميين وخدمات الدعم، وإتاحة الفرصة لتأسيس مقار ضمن Hub71 في أبوظبي للاستفادة من محفزات الدعم التي توفرها المنصة والتي تشمل ما يصل إلى 100% للإسكان والمساحات المكتبية والضمان الصحي لمدة عامين.