هواوي تفتح الطلب المسبق لسماعةHUAWEI FreeBuds 3 في المملكة العربية السعودية

أول سماعة بلوتوث في العالم بتصميم Open-Fit مزودة بتقنية إلغاء الضجيج النشطة

أعلنت شركة هواوي السعودية عن فتح الطلب المسبق لسماعات HUAWEI FreeBuds 3 الجديدة كلياً, ابتداءً من يوم 14 نوفمبر حتى 23 نوفمبر و تعد سماعات HUAWEI FreeBuds 3 أول سماعات بلوتوث في العالم بتصميم Open-Fit مزودة بتقنية إلغاء الضجيج النشطة، وقد حصدت حتى الآن على 11 جائزة والعديد من التكريمات منذ الكشف عنها للمرة الأولى خلال فعاليات معرض’إيفا‘ منذ شهرين. وبفضل تزويدها بمعالج Kirin A1 من هواوي، تفتح سماعات HUAWEI FreeBuds 3 عصرا جديدا في حلول الصوت الرقمية التي تتكامل مع مزايا

إلغاء الضجيج الذكية والأداء طويل الأمد ضمن جهاز واحد أنيق.

أول سماعة بلوتوث في العالم بتصميم Open-Fit مزودة بتقنية إلغاء الضجيج النشطة

نتيجة لتنامي معدلات الاستخدام، يحتاج المستخدمون إلى سماعات يمكنها التكيف مع بيئات التشغيل المعقدة، ولا سيما عند وجود مستويات عالية من الضجيج في الخلفية. وتضع هواوي الاحتياجات المتعلقة براحة المستهلك وإلغاء الضجيج في مقدمة اهتماماتها، ولذلك فقد طوّرت التقنيات الخاصة بأول سماعة بلوتوث في العالم بتصميم Open-Fit مزودة بتقنية إلغاء الضجيج النشطة، والتي ترسي معايير جديدة كلياً في قطاع أجهزة الصوت. وتستند تقنية إلغاء الضجيج النشطة في عملها إلى جمع الضجيج المحيط من خلال مكبرات صوت مدمجة مع السماعات، ثم معالجة ذلك الضجيج باستخدام خوارزمية خاصة لإلغاء الضجيج عبر توليد موجات صوتية معاكسة تقوم بإلغاء الضجيج المحيطة.

وتمتاز سماعات HUAWEI FreeBuds 3 بقدرتها على إلغاء الضجيج لعزل التداخل الصوتي في البيئة المحيطة ضمن مراكز التسوق أو محطات القطارات الصاخبة بسرعة وكفاءة عالية، وتزويد المستخدمين بتجارب موسيقية غامرة ذات جودة عالية. ويمكن لهبوب الرياح أن يؤثر سلباً على جودة الصوت عند تلقي المكالمات الهاتفية. ولهذا السبب، قامت هواوي بتصميم قناة ميكروفون لخفض تأثير هبوب الرياح على نحو فاعل.

وتتضمن السماعات ميزة استشعار العظم لتحسين جودة ونقاء المكالمات لضمان إجراء مكالمات بشكل أوضح وتحديد إشارات المحادثات الصوتية بدقة عالية، تعتمد معظم السماعات منهجية تقوم على استخدام مكبر صوت مزدوج لخفض التداخل الصوتي في البيئة المحيطة. وتشمل تقنيات هواوي المبتكرة على ميزة استشعار العظم التي تلتقط اهتزازات الرأس لتمييز صوت المستخدم بشكل أفضل عن الضجيج في الخلفية. كما تقوم سماعات HUAWEI FreeBuds 3 بتحسين جودة الصوت وخفض الضجيج المحيط في الوقت نفسه. وتشكل ميزة استشعار العظم لإلغاء الضجيج إحدى الابتكارات الحصرية الخاصة بشركة هواوي، وتلعب دوراً رائداً على مستوى القطاع في عروض مكبرات الصوت المزدوجة والمخصصة لإلغاء الضجيج.

تصميم Open-fit للاستخدام لفترات طويلة

تمتاز سمّاعات HUAWEI FreeBuds 3 بتصميمopen-fit فريد يمنح المستخدمين تجربة ارتداء مريحة وبسيطة تناسب كافة الأماكن والنشاطات. وبفضل انحناءاتها المريحة والمستديرة وتصميم Open-Fit توفر سماعات HUAWEI FreeBuds 3 تجربة بمنتهى الراحة والثبات تساعد المستخدم على ارتدائها لساعات طويلة. وتمتاز السماعات بتصميمها الأنيق ولمساتها اللامعة باللونين الأسود والأبيض.وتأتي سمّاعات HUAWEI FreeBuds 3 مع علبة شحن مستديرة بتصميم مثالي يُسهّل وضعها في الجيب بشكل مريح، والإمساك بها في راحة اليد.

صوت قوي لتجربة موسيقية بمستوى جودة الاستوديوهات

سماعات HUAWEI FreeBuds 3 مزودة بمكونات صوتية مُخصصة وبالاعتماد على بنية مبتكرة طورتها هواوي، والتي تعمل على تحقيق التوازن الأمثل بين الأصوات عالية الطبقة، والصوت الأوسط، وصوت الجهير لتزويد المستخدمين بتجربة موسيقية مذهلة.

أداء فائق يستند إلى معالج Kirin A1

يعد معالج Kirin A1 أولى المعالجات التي تصممها هواوي خصيصاً للأجهزة الصوتية والأجهزة القابلة للارتداء. وتحتوي هذه الشريحة على معالج بلوتوث فائق التطور، ومعالج صوت عالي الكفاءة، ومعالج تطبيقات عالي الكفاءة، ووحدة مستقلة لإدارة الطاقة. وتوفر هذه الشريحة اتصالاً مستقراً وفاعلاً، وقدرة معالجة الصوت فائقة القوة، وقدرة هائلة على خفض التشويش ودعم إمكانيات التواصل والتفاعل الطبيعية والذكية؛ ما يوفر تجربة موسيقية غامرة ورفيعة المستوى، وتجارب ألعاب صوتية وبصرية متزامنة لا تضاهى. بينما يمتاز معالج التطبيقات فائق التطور بقدرته الفريدة على الجمع بين الأداء العالي مع الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة لتحسين وإطالة عمر البطارية على نحو غير مسبوق.

توفر سماعات HUAWEI FreeBuds 3 تقنية الشحن فائق السرعة SuperCharge باستطاعة 2 واط لتعزيز سرعة وسهولة عملية الشحن بالنسبة للمستخدمين أثناء تنقلهم.

الأسعار والتوافر

أصبحت سماعات HUAWEI FreeBuds 3 ذات اللمسات اللامعة والمتوفرة بلوني الأسود Carbon Black والأبيض Ceramic White متاحة للطلب المسبق اعتباراً من اليوم 14 نوفمبر حتى 23 نوفمبر بسعر 599 ريال في متجر هواوي الرئيسي في مول ’الرياض بارك‘ ومتجر هواوي الإلكتروني وفي العديد من متاجر التجزئة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. كما يتضمن العرض هدية قيّمة تشمل جهاز شحن لاسلكي وغطاء من السيليكون خاص بسماعة FreeBuds 3 وكفالة تمتد لستة أشهر تُغطي الأضرار غير المقصودة التي تطال السماعة (تنطبق الكفالة على طلبات الشراء المسبق حصراً).