هاتف HONOR الجديد بكاميرا منبثقة قريباً في المملكة العربية السعودية

إطلاق هاتف HONOR 9X الغني بالمزايا المتطورة إلى جانب ساعة Band 5 الأنيقة والحديثة

أعلنت HONOR، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية، اليوم عن توفر هاتف HONOR 9X قريباً في المملكة العربية السعودية. ويُعد هذا الهاتف أحدث إضافة إلى سلسلة X البارزة من HONOR، ويمتاز بشاشة العرض الكاملة، كما أنه مزود بكاميرا أمامية تخرج للأعلى وكاميرا خلفية قوية مع خاصية التصوير الليلي الرائعة.

وبالإضافة إلى الكشف عن أحدث هواتفها الذكية في المملكة، ستقدم الشركة لعشاق العلامة ساعة HONOR Band 5 التي تَعِدُهُم بمستويات جديدة من الذكاء والحفاظ على اللياقة البدنية. وتمتاز الساعة بشاشة AMOLED ملونة تعمل باللمس مقاس 0.95 بوصة، وخاصية تتبع معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، وأنماط متعددة من التمارين الرياضية واللياقة البدنية وثمانية خلفيات مخصصة وغيرها من الميزات الرائعة.

قال كريس سان بايغونغ، رئيس HONOR في الشرق الأوسط وأفريقيا: “تدمج أحدث ابتكارات HONOR بين التقنيات المتطورة والتصميم المذهل والجودة الاستثنائية. ونتطلع إلى تقديم هذه الأجهزة الذكية إلى الجمهور الشاب والعملي في المملكة العربية السعودية والتي تم تصميمها لتلبية احتياجاتهم وتفضيلاتهم”.

سيتوفر هاتف HONOR 9X وساعة HONOR Band 5 قريباً في أسواق المملكة العربية السعودية.