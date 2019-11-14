افتتح معالي نائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد بن عبدالله البواردي ومحافظ الخبر الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن الثنيان مجمع ريادة الأعمال بمحافظة الخبر؛ لخدمة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في المنطقة الشرقية والمملكة بشكل عام.
فيما يعد مجمع ريادة الأعمال الذي أنشأته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” فرصة لرواد الأعمال لإنشاء مجتمع متكامل بهدف خلق بيئة خصبة لدعم المشاريع الناشئة، وتقديم دورات تدريبية وإرشاد ودعم تنظيمي وتوفير مساحات عمل مشتركة، بالإضافة إلى فتح الآفاق من خلال المجمع للدعم والتواصل والاستثمار ورفع نمو مشاريع رواد الأعمال.
كما يعد المجمع نقطة انطلاقة لتحفيز رواد الأعمال بالمملكة والتي تسهم بشكل فاعل في معالجة التحديات التي تواجه مشاريعهم الناشئة وتسهم في تحقيق نجاحها واستدامتها. حيث تحرص مجمعات ريادة الأعمال على خدمة رواد الأعمال من خلال تقديم برامج دعم مختلفة وإيجاد بيئة استثمار جاذبة ومستدامة تمكن تلك المنشآت من مزاولة أعمالها.
يذكر أن منشآت افتتحت عدة مجمعات لريادة الأعمال وذلك ضمن حرص “منشآت” على تحفيز الاستثمار في قطاع حاضنات الأعمال، وتسهيل بدء ممارسة الأعمال، إضافة إلى دعم نمو الأعمال والمنشآت متناهية الصغر.
افتتاح مجمع ريادة الأعمال بالمنطقة الشرقية بحضور نائب وزير التجارة والاستثمار ومحافظ الخبر
افتتح معالي نائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد بن عبدالله البواردي ومحافظ الخبر الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن الثنيان مجمع ريادة الأعمال بمحافظة الخبر؛ لخدمة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في المنطقة الشرقية والمملكة بشكل عام.
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