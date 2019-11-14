افتتح معالي نائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد بن عبدالله البواردي ومحافظ الخبر الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن الثنيان مركز “ذكاء” لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي والذي يعد أول مركز ابتكار من نوعه في المملكة العربية السعودية في محافظة الخبر، وذلك خلال زيارتهم لمقر المركز.
وشهد الافتتاح للمركز الذي أنشأته “منشآت” جولة على المركز استعرض خلالها محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد أبرز الأهداف والفئات المستفيدة من مركز “ذكاء”.
وأوضح محافظ “منشآت” أن مركز “ذكاء” يقدم خدمات متخصصة بعلوم البيانات والذكاء الصناعي من خلال استشاريين متخصصين في مجالاتهم لدعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عدة خدمات من ورش عمل، مخيمات تدريبية مكثفة، تحديات عبر الإنترنت، استشارات فردية ولقاءات دورية تجمع المتخصصين في المجال من قطاعات مختلفة.
يذكر أن مركز “ذكاء” يهدف لتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لإيجاد حلول مبتكرة للمشاكل والتحديات التي تواجه الشركات الكبيرة والقطاعات الحكومية، والتي يستطيعون من خلال تقديم هذه الحلول تأسيس منتجات وخدمات وتطويرها وتوسيع أعمالها.
معالي نائب وزير التجارة ومحافظ الخبر يفتتحان أول مركز ابتكار بالمملكة “مركز ذكاء”
افتتح معالي نائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد بن عبدالله البواردي ومحافظ الخبر الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن الثنيان مركز “ذكاء” لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي والذي يعد أول مركز ابتكار من نوعه في المملكة العربية السعودية في محافظة الخبر، وذلك خلال زيارتهم لمقر المركز.
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