الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود

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الرياض – واس 

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
“بيان من الديوان الملكي”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – هذا اليوم السبت الموافق 19 / 3 / 1441 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

الرياض  |  واس
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