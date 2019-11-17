“إيمرسون” تسرّع عملية التحول الرقمي بمحفظة هي الأكثر شمولاً وتطوراً

بعد سنوات طويلة من الاستثمار الاستراتيجي والابتكار، قامت “إيمرسون” بتطوير محفظة هي الأكثر شمولاً وتطوراً من نوعها في مجال التحليلات التشغيلية. تقوم المحفظة المتطورة بتقديم رؤى وحلول فعّالة لمواجهة التحديات والمشكلات التي تواجه الشركات الصناعية في عمليات التشغيل. وتعليقاً على ذلك، قال بيتر زورينو، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى شركة “إيمرسون أوتوميشن سوليوشنز”: “إن كمية البيانات التي تم تطويرها في مرافق وشركات التصنيع هذه الايام غير مسبوقة، حيث تحظى التحليلات بأهمية بالغة في الأسواق نظراً لمساهمة البيانات في تعزيز الأداء والكفاءة التشغيلية”.

وفي ظل وجود أكثر من 900 شركة مزوّدة لبرمجيات التحليلات في السوق، تكثر الخيارات أمام المستخدمين، مما يجعلهم في حيرة. كما بدأت العديد من الشركات بتبني فائض من البيانات وبرامج التحليلات مؤسسياً، بهدف تمكين أي نوع من التطبيقات. وعلى الرغم من ذلك، معظم هذه المساهمات هي أدوات تحليلية فقط لإدارة الأعمال مثل مجالات الإدارة المالية وإدارة التوريد.

وقال بيتر زورينو: ” نقترح أن يتم دراسة التأثيرات الكبرى والمشاكل المعروفة أولاً من خلال استخدام النماذج التي أثبتت جدواها ونجاحها والتي تجعل التحليلات في متناول الموظفين المسؤولين عن أداء الأصول، مما يمكن عملائنا من حل المشكلات بشكل أسرع. فعلى سبيل المثال، يمكن لحلول إيمرسون تحديد ومعالجة 80٪ من أعطال المعدات التي تساهم في هدر الإنتاج في المصنع في وقت حدوثها الفعلي”.

وتركز محفظة إيمرسون للتحليلات التشغيلية على أكبر مصدر للقيمة بالنسبة للمصنعين المسئولين عن الإنتاج. ويمكن أن تؤثر التحليلات التشغيلية على أداء المعدات البسيطة والأصول المعقدة ووحدات العمليات ومحطات الإنتاج بأكملها وتعمل على تحسينها ورفع كفاءتها.

كما تشمل محفظة إيمرسون التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي الذي يمكن إستخدامها للوصول إلى اكتشافات جديدة وتوفير مراقبة متطورة لأداء العمليات مما ينعكس على تعزيز أداء العمل. وتوفر هذه الأدوات المتقدّمة مفهوماً جديداً من التحليلات الفعّالة مقارنة بالتحليلات التقليدية.

وأضاف زورينو:”من خلال استحواذنا على “كي نت” ودمجها في المنظومة الرقمية “بلانت ويب” والتي تعدّ منصة أداء للأصول البصرية، فإن إيمرسون لا توفر أدوات التعلم الآلي وأدوات الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً في الصناعة فحسب، بل تعمل أيضًا على تعزيز التواصل بين الأفراد وتحسين سير العمل، والتي تعتبر من الأمور الهامة اللازمة لإنجاح خطط التحول الرقمي”.

والجدير بالذكر، توفر محفظة إيمرسون حالياً باقة من حلول التحليلات بالإضافة إلى صندوق أدوات تحليل كامل للمستخدمين لتطوير تطبيقاتهم الخاصة. وتساهم المنظومة في دعم ممارسات الاستشارات التشغيلية في إيمرسون وتعزز القدرات القوية لإدارة البيانات التي ركناً أساسياً لنجاح التحليلات.