منصة مشاهدة الفيديو حسب الطلب الرائدة في المنطقة تجدد العقد للمرة الثانية لتقديم المحتوى لعملاء المملكة العربية السعودية

وقعت STARZPLAY، خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب، عقداً لعدة سنوات مع “إنتغرال”، التابعة لشركة الاتصالات السعودية. وتمثل الصفقة التي تستمر لمدة ثلاث سنوات ونصف التجديد الثاني للاتفاقية التي تواصل STARZPLAY بموجبها تقديم كافة خدماتها ومكتبة محتواها المتنوعة إلى مستخدمي خدمات النطاق العريض من شركة الاتصالات السعودية، ومشتركي منصة “جوّي TV ” التي أطلقتها “إنتغرال” كمزود رقمي للمحتوى الترفيهي والرياضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويمثل العقد أحدث الاتفاقيات التي توقعها STARZPLAY مع الشركاء الإقليميين الرائدين، مما يضمن فوائد ملموسة للعملاء تتضمن الوصول إلى باقة استثنائية من أفضل المحتوى الترفيهي من خلال اشتراكاتهم بخدمات النطاق العريض أو عبر فواتيرهم، وهي من أبرز المزايا التي ساهمت في ترسيخ مكانة STARZPLAY الرائدة بصفتها المنصة الأولى من حيث عدد المشتركين في المنطقة.

بهذه المناسبة قال معاذ شيخ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في STARZPLAY: “يمثل تجديد العقد مع ’إنتغرال‘ وشركة الاتصالات السعودية صفقة هامة تتيح لنا مواصلة تقديم المحتوى المميز للعملاء في المملكة العربية السعودية. ونشهد في المرحلة الراهنة اهتماماً كبيراً بالحصول على محتوى ترفيهي عالي الجودة، سواء في المملكة أو على مستوى المنطقة بشكل عام، حيث يتطلع العملاء إلى منصات تضمن لهم الوصول إلى هذا المحتوى بسهولة وسلاسة وعبر اشتراكاتهم مع شركات الاتصالات المحلية. وبالنسبة لنا، فقد كانت قدرتنا على تأمين عقود مماثلة مع أهم شركات الاتصالات من أبرز المزايا التي عززت موقعنا الرائد في السوق، إذ تتيح لنا مثل هذه الصفقات الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء، وتقديم تسهيلات أكبر للمستخدمين، مثل خيارات الدفع المرنة في منطقة ما زال فيها استخدام البطاقات المصرفية محدوداً”.

ومن جانبه قال حمود الرميان، الرئيس التنفيذي في “إنتغرال”: “تحرص ’إنتغرال‘ من خلال ’جوّي TV ‘ على تقديم أفضل محتوى ترفيهي وتجربة مشاهدة مميزة للمشتركين لتحافظ على تنافسيتها وترسيخ مكانة ’إنتغرال‘ الرائدة في سوق الترفيه الرقمي في المنطقة. ونحن على ثقة بأن شراكتنا مع STARZPLAY ستواصل تعزيز قيمة منصتنا، ونتطلع قدماً إلى المحتوى الجديد الذي سيثمر عن هذا التعاون”.

وتعتبر STARZPLAY شركة رقمية رائدة انطلقت من المنطقة، وحققت نمواً استثنائياً جعلها صاحبة الحصة السوقية الأكبر من حيث عدد المشتركين في خدمات مشاهدة الفيديو عبر الإنترنت في المنطقة. وأرست الشركة مفاهيم جديدة لنماذج العمل في القطاع، وعقدت شراكات ناجحة تحقق فوائد ملموسة لجميع الأطراف مع أبرز شركات الاتصالات الإقليمية، بالتزامن مع تقديم خدمات سداد مرنة تتيح للعملاء دفع فواتير الاشتراك ضمن باقات الإنترنت والهواتف المتحركة الخاصة بهم.

وتتوفر STARZPLAY في 20 دولة على امتداد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وتقدم أكثر من 10 آلاف ساعة من المحتوى المتنوع الذي يشمل الأفلام والمسلسلات الحصرية بالإضافة إلى المسلسلات العربية، مرسخة مكانتها الرائدة على مستوى القطاع في المنطقة.

وتعتبر “إنتغرال” مملوكة بالكامل لشركة الاتصالات السعودية، وتأسست عام 2009 لتصبح رائدة في قطاع الخدمات الإعلامية الرقمية والمحتوى الترفيهي، بالاعتماد على أحدث الحلول والتقنيات الرقمية لتطبيق البرامج والخطط بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. وتتطلع “إنتغرال” لترسيخ موقعها الرائد في قطاع الترفيه الرقمي والمحتوى الرياضي والخدمات الرقمية المتنوعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.