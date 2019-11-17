إنتغرال تشارك في الحفل الثامن لجوائز برودكاست برو للشرق الأوسط

أعلنت إنتغرال، الشركة الرائدة في مجال الترفيه الرقمي والرياضي والحلول المتعلقة بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن مشاركتها في الحفل الثامن لجوائز برودكاست برو الذي يقام تحت رعاية اتحاد إذاعات الدول العربية، يوم الأربعاء الموافق في 13 نوفمبر 2019.

ويهدف هذا الحفل إلى تسهيل التعاون بين محترفي البث الإذاعي والتلفزيوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يجمع أكثر من 200 مشارك سنوياً لمناقشة أحدث الاتجاهات المتعلقة بهذه الصناعة التي تنمو وتتطور بشكل سريع.

وشارك الرئيس التنفيذي لشركة إنتغرال الأستاذ حمود الرميان، في حلقة نقاش تحت عنوان “الرؤساء التنفيذيين: رؤية لمشهد إعلامي جديد”، تم خلالها تبادل الأفكار حول كيفية تحويل الأعمال التلفزيونية، تنويع مصادر الإيرادات، القوانين الحكومية، الترخيص، وتوزيع نماذج واستراتيجيات النمو. وتناولت الجلسة أيضاً مواضيع رئيسة أخرى أهمها تأثير التكنولوجيا على القطاع بشكل عام، ودور رؤية السعودية 2030 في قيادة صناعة الترفيه من خلال استغلال فرص النمو ودعم الإبداع والابتكار.

وأكد الرئيس التنفيذي في مداخلته “حرص شركة إنتغرال على المشاركة في هذا الحدث الهام الذي من خلاله تسعى إلى تعزيز علامتها التجارية كلاعب رئيسي في صناعة الترفيه والبث التلفزيوني، والتي تمثل مرحلة التحوّل الهائلة التي تشهدها المملكة العربية السعودية حالياً، وتترجمها المشاريع الضخمة مثل القدية ونيوم، كما تشكّل فرصة كبيرة لكل القطاعات بما فيها قطاع الترفيه الرقمي”. وأضاف قائلا: نسعى إلى الاستفادة من هذه الإمكانات، وكذلك المساهمة في تقدّم المملكة من خلال تبنّي أفضل الممارسات وتقديم خدمات ذات مستوى عالمي، ونطمح إلى تلبية احتياجات المواطنين السعوديين وبخاصة الشباب، لاسيما تحت سن 35 عام الذين يشكلون 40 ٪ من مجتمع المملكة، من خلال تطوير خدمات معززة ترقى إلى مستوى احتياجاتهم وتوقعاتهم.

الجدير بالذكر أن منصّة دوري بلس التي تقدّمها إنتغرال مرشحة لنيل جائزة أفضل مبادرة رياضية للعام 2019 ضمن جوائز برودكاست برو، نظراً إلى ميزاتها المبتكرة وعروضها عالية الجودة، وسيتم الإعلان عن نتائج الجائزة في ختام الحفل.