هواوي تطلق راوتر HUAWEI WiFi Q2 Pro في المملكة العربية السعودية

كشفت شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية المحدودة عن إطلاق الجيل الجديد من جهاز الراوتر HUAWEI WiFi Q2 Pro المصمم خصيصاً لإنشاء شبكات “واي فاي” منزلية مُبتكرة وبتقنيات متقدمة، حيث يعتمد الراوتر على تكنولوجيا الاتصال الهجين بين حلول MESH Wi-Fi وGigabit PLC، مع نطاق اتصالٍ شبكي بترددٍ يتراوح بين 2,4 و5 جيجاهرتز.

ويمكن تشغيل الراوتر في المساحات التي يعاني فيها المستخدم من ضعف إشارة الشبكة اللاسلكية ضمن المنزل لضمان تغطيةٍ كاملة وقوية لجميع الغرف، ولاسيما في المنازل الواسعة مُتعددة الطوابق. كما يجمع هذا الراوتر العصري بين مزايا متنوعة تشمل الاختيار التلقائي مزدوج النطاق، وإمكانية التجوال السلسة، والاختيار التلقائي لقناة الاتصال الأمثل، مما يزوّد المستخدمين بتجربة اتصالٍ لاسلكي ذكية تُغطي كل زاوية وركن في المنزل.

تكنولوجيا الاتصال الهجين بين حلول MESH Wi-Fi وGigabit PLC: اتصال سريع بشبكة الواي فاي في كل مكان

أسهمت السرعة المتزايدة لهذه التقنية ذات النطاق العريض إلى جانب العدد المتزايد من الأجهزة الذكية المتصلة داخل المنازل الخاصة، في إحداث زيادة ملحوظة في معدلات البث عبر قنوات الإشارة الرئيسية.

ويُركز راوتر HUAWEI WiFi Q2 Pro الرائد على حلّ مشكلات التداخل التي تطرأ خلال بث إشارة الشبكة. كما يعتمد الراوتر على تكنولوجيا الاتصال الهجين بين حلول MESH Wi-Fi وGigabit PLC، بتردد 5 و2.4 جيجاهرتز لتوفير سرعات اتصال نظرية تصل إلى 1867 ميجابت في الثانية، مما يجعله خياراً مثالياً في المنازل لنشر الشبكات اللاسلكية السريعة، ولاسيما شبكات النطاق العريض.

وينافس الراوتر الجديد الكثير من أنظمة شبكات واي فاي العاملة بتقنية Mesh Wi-Fi والتي لا تدعم سوى الاتصال بشبكة ذات نطاق ترددي يبلغ 5 جيجا هرتز؛ حيث تكون جودة إشارة الشبكة ضعيفة ومعرّضة للتشويش إذا كانت المسافة بعيدة أو تتطلب المرور عبر عدة جدران. فيمكن لراوتر HUAWEI WiFi Q2 Pro بالمقابل ضبط نطاق الشبكة تلقائياً بحسب الظروف والبيئة المحيطة، مما يجعله الحل الأمثل لنشر الشبكات اللاسلكية في المنازل على اختلاف مساحاتها.

تغطية واي فاي كاملة للمنزل، مع إمكانية التوصيل والتشغيل بمنتهى السلاسة

على عكس أنظمة شبكات واي فاي الأخرى التي تحتاج دائماً للكثير من الخطوات لضبط الإعدادات، يتيح راوتر HUAWEI Q2 Pro للمستخدمين ميزة التوصيل والتشغيل بمنتهى السلاسة المستمدة من إصداره السابق. وتُتيح هذه الخاصية سرعة تهيئة الوحدة الأولى من راوترHUAWEI WiFi Q2 Pro من خلال تطبيق HUAWEI AI Life، ومن ثم يسمح الراوتر بتركيب واستخدام الوحدات الثانوية دون الحاجة إلى إجراء أيّ من خطوات التهيئة التي عادة ما تستهلك وقتاً طويلاً. ومن ثم ستقوم الوحدة الثانوية بمزامنة اسم شبكة الواي فاي وكلمة السر من الموجّه الأول لضمان إتمام الاتصال بكل سرعة ويُسر.

شبكة واي فاي واحدة مع دعم التجوال السلس لضمان تجربة اتصالٍ لاسلكي أكثر ذكاءً

يتيح راوتر HUAWEI WiFi Q2 Pro اتصالاً ذكياً بشبكة الواي الفاي، بفضل اشتماله على مزايا متنوعة تشمل الاختيار التلقائي ثنائي النطاق وإمكانية التجوال السلسة، فضلاً عن ربط المستخدمين تلقائياً بنقاط الاتصال ذات الإشارة الأقوى والنطاق الترددي الأسرع، فضلاً عن تحسين وضبط قنوات الشبكة اللاسلكية ’واي فاي‘ لمنع تداخلها مع الإشارات القريبة.

دعم بروتوكولات الشبكة IPv6 لتعزيز الأمان وخفض التأخير الزمني

يدعم راوتر HUAWEI WiFi Q2 Pro الجيل التالي من بروتوكولات الشبكة IPv6، ليعزز من خصوصية المستخدم وأمن الشبكة.

فبالمقارنة مع بروتوكولات الشبكة من نوع (IPv4)، تقدم بروتوكولات IPv6 مجموعة لا نهائية من العناوين؛ حيث يقوم الراوتر بإنشاء عناوين IPv6 عشوائياً للأجهزة المتصلة عن طريق الجمع بين بادئات عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) التي تولدها خوادم شركة توفير خدمة الإنترنت، مع عنوان (MAC) للجهاز ذاته، وبهذا تُصبح عملية اختراقها صعبة للغاية. كما تسهم خيارات التشفير لبروتوكول IPv6 في توفير مستويات إضافية من الأمن للراوتر والأجهزة المتصلة به.

التوفر والسعر

أصبحت راوتر HUAWEI WiFi Q2 Pro متوفرة في الأسواق السعودية بسعر 999 ريال، ضمن متجر هواوي الرئيسي في مول ’الرياض بارك‘ ومتجر هواوي الإلكتروني وفي العديد من متاجر التجزئة المعتمدة في المملكة العربية السعودية مع هدية قيمة تشمل سماعةFreeLace (الكمية محدودة لغاية 21 نوفمبر).