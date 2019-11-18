• يمكن وصل الماكينة مع تطبيق NESCAFÉ® Dolce Gusto® عبر تقنية البلوتوث

• تضم الماكينة نظامين جديدين لتحضير القهوة

أطلقت نسكافيه دولتشي غوستو، إحدى العلامات التجارية الرائدة التابعة لشركة نستله الشرق الأوسط، ماكينة القهوة الجديدة إسبيرتا في المملكة العربية السعودية خلال فعالية تستمر حتى 23 نوفمبر في “الرد سي مول” بمدينة جدة. وتتيح الماكينة الجديدة للمستهلكين إمكانية تحضيرالقهوة بأسلوب مخصص بالكامل والتمتع بنكهات عالمية المستوى بمنتهى الراحة والسهولة في منازلهم.

وبهذه المناسبة، قال حسام عبدالرحيم، المدير العام لشركة نستله العربية السعودية: “تمثل المملكة العربية السعودية إحدى الأسواق الكبرى بالنسبة لنا في نستله الشرق الأوسط، ونحرص باستمرار على تقديم أفضل أنواع القهوة والمنتجات الأنيقة لعملائنا السعوديين، إضافة إلى أحدث الابتكارات التي تلبي أذواقهم واحتياجاتهم في المقام الأول”.

وأضاف: “ومن هذا المنطلق، نفخر اليوم بطرح ماكينة ’إسبيرتا‘ من ’نسكافيه دولتشي غوستو‘ في سوق المملكة، لتكون بذلك واحدة من الأسواق العالمية القليلة التي نطرح فيها ماكينتنا الأحدث على الإطلاق”.

وعلاوة على تصميمها الأنيق ونظامي تحضير القهوة الاحترافيين، يمكن توصيل ماكينة إسبيرتا مع تطبيق NESCAFÉ® Dolce Gusto® والتحكم بها عبر تقنية البلوتوث لتمكين المستهلكين من ضبط درجة الحرارة وحجم الفنجان. ويمكن للماكينة أيضاً حفظ خياراتهم المفضلة، وجدولة مواعيد تحضير القهوة مسبقا.

وتعمل “إسبيرتا” الجديدة بنظامين لتحضير القهوة: إسبريسو بوست (Espresso Boost) وديليكت برو (Delicate Brew)، ويتيح الأول للمستهلكين التمتع بفنجان إسبريسو أكثر قوة بلمسة زر واحدة، بينما يتيح نمط ديليكت الاحترافي تحضير قهوة “جراندي” (Grandes) أو “لنغو” (Lungos) بنكهات أكثر توزاناً.

ويمكن للمستهلكين التمتع بنكهتين جديدتين محضرتين بالكامل من حبوب أرابيكا عضوية 100% عبر كبسولتي “كولومبيا” و”بيرو” المتوفرتان في السوق لفترة محدودة فقط.

وتماشياً مع التزام نستله الشرق الأوسط تجاه الاستدامة وتقليص استهلاك الطاقة، تضم الماكينة أيضاً نمط Eco الذي يقوم بإقافها تلقائياً بعد 5 دقائق من توقف الاستخدام. وبفضل نظام الضغط العالي الذي يصل إلى 15 بار في إسبيرتا، يمكن للمستهلكين أيضاً الاختيار من بين أكثر من 20 كبسولة عالية الجودة والتمتع بقهوة غنية بالكريمة الكثيفة.

تتوفر ماكينة إسبيرتا الجديدة حالياً في متاجر التجزئة الكبرى في المملكة العربية السعودية.