أتاحت شركة إل جي السعودية، الفرصة أمام المستهلكين في المملكة العربية السعودية، لتجربة حيّة لشاشات إل جي الذكية وفرصة فورية للربح ضمن حملة تفاعلية مميزة أقامتها في “رد سي مول” في جدة. زوار المركز التجاري اختبروا خصائص وتقنيات هذه الشاشات، وشهدوا على تميّزه وتفوقه على الأجهزة الذكية الأخرِى من علامات تجارية مختلفة.

يستخدم تلفزيون إل جي الذكي AI، ميزة التعرف على الصوت التخاطبي باللغة العربية، إلى جانب تقنية الضبط الديناميكية، وهذه المميزات تتيح سهولة استخدامه، في حين تغيب اللغة العربية عن ميزة التعرف على الصوت التخاطبية في الأجهزة الذكية الأخرى، والتي لا تزال تستخدم زر التحكم التقليدي. ولقد تمحّور التحدي الذي أطلقته إل جي في “رد سي مول”، حول مشاركة الزوار والمتسوقين في تجربة حيّة للتقنيات الذكية لجهازيّ تلفزيون، الأول من إل جي الذكي AI وجهاز ذكي آخر من علامة تجارية مختلفة. المشاركون من كل الأعمار، شاركوا في هذه المنافسة حيث فازت الطفلة “جوانا قنديل” بشاشة إل جي الذكية AI وقد عبر المشاركون عن مدى اعجابهم بالتكنولوجيا الإبداعية لهذه الشاشات ومدى سهولة تشغيلها، حيث استطاعت طفلة الست سنوات استخدام الجهاز والتنقل من خاصية إلى أخرى والتحدث ببساطة إلى جهاز التحكم عن بعد باللغة العربية.

تتضمن أجهزة إل جي التي أُطلقت في العام 2019، تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة والحصرية بشركة إل جي ThinQ AI التي تدعم المعالجة الذكية وخوارزميات التعلم العميق التي تتيح صورةً وصوتاً محسنين، وفق أعلى مستويات الجودة. وبفضل الخوارزمية الجديدة، ستقدم أجهزة التلفزيون من إل جي صورةً وصوتاً محسنين من خلال تحليل محتوى المصدر بالإضافة إلى تحسين المحتوى من خلال التعرف على الظروف المحيطة.

وفي هذه المناسبة علق السيد ايدي جون، الرئيس التنفيذي ل ال جي السعودية قائلاً: ” نحرص في إل جي على تحقيق التفاعل المباشر مع المستهلكين، وإتاحة الفرصة لهم لاختبار منتجاتنا والاطلاع على المميزات والتقنيات المتقدمة والحصرية التي تتضمنها. وفي إطار جهودنا الهادفة إلى تلبية متطلبات وحاجيات المستهلكين في المملكة وإثراء تجربة المشاهدة والترفيه للسعوديين، ستطلق الشركة أجهزة إل جي الذكية AI في السوق السعودي في يونيو المقبل باللغة العربية الفصحى، بالإضافة إلى اللهجة السعودية ولهجات دول مجلس التعاون الخليجي. كما تعتزم إل جي أيضاً تزويد أجهزتها باللهجة العربية المصرية في وقتٍ لاحق هذا العام. وإلى جانب معالجة اللغات الطبيعية NLP بالعربية، تدعم هذه المجموعة أيضاً المعالجة الطبيعية المدمجة للغة الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية والروسية.

ميزة التعرف على الصوت التخاطبي والتي تأتي الآن باللغة العربية، تعمل على تسهيل الحصول على الإجابات أكثر من أي وقت مضى، من خلال التحدث ببساطة إلى جهاز التحكم عن بعد دون الحاجة إلى أي أجهزة إضافية. ومن خلال فهم السياق، تتيح أجهزة التلفازيون تلبية طلبات أخرى أكثر تعقيداً، ما يعني أن المستخدم لن يضطر لإصدار سلسلة من الأوامر المتكررة للحصول على النتائج المرجوة. وتساعد تقنية معالجة اللغات الطبيعيةNLP، في إتاحة تحكم ذكي مُنشط للصوت باللغة العربية في كافة شاشات إل جي الذكية AI الجديدة، والتي تشمل أجهزة OLED و NanoCell .