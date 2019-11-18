رسمياً… HONOR 9X يصل سوق السعودية

ترتقي HONOR بسلسلة X الشهيرة والمتوفرة إلى المستوى التالي مع هاتف HONOR 9X ذو التصميم المذهل، وتضيف HONOR Band 5 إلى إلى مجموعة منتجاتها التقنية الشخصية المتنامية (القابلة للارتداء)

أطلقت HONOR، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية، اليوم هاتف HONOR 9X أحدث إضافة لسلسلة X القوية التي تمتاز بتقنيات الجيل الحديث في التصميم والتصوير والأداء. ويمتلك الهاتف كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 48 ميجابكسل وشاشة عرض كاملة بحجم 6.59 بوصة، فضلاً عن توفيره تجربة مستخدم استثنائية بسعر مناسب يبلغ 999 ريال سعودي.

وإلى جانب هاتف HONOR 9X، طرحت الشركة سوار HONOR Band 5 الرياضي بشاشة لمس 0.95 بوصة من نوعFull Colour AMOLED، حيث يقدم السوار الذي يبلغ سعره 119 ريال سعودي العديد من المزايا العصرية أبرزها تتبع نبضات القلب على مدار الساعة، ودعمه لأنماط الرياضة المختلفة.

أبزر ما يتمز به هاتف HONOR 9X:

قدرات التصوير الاستثنائية

يُعدّ إطلاق هاتف HONOR 9X شهادةً على التزام العلامة بتقديم تجربة الهاتف الذكي الرائدة للجميع، حيث زُوّد هاتف HONOR 9X بكاميرا ثلاثية تبلغ دقة العدسة الأساسية فيها 48 ميجابكسل وتتميز بفتحة مقاس f/1.8 ومستشعر مقاس نصف بوصة يتيح للمستخدمين تصوير لحظاتهم الاستثنائية بوضوح. ويوفر وضع التصوير الليلي AIS Super Night Mode، بفضل خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة، صوراً فائقة الجودة حتى في البيئات ذات الإضاءة المنخفضة. كما يمتاز الهاتف بكاميرا ذات زاوية واسعة للغاية 120 درجة تساعد المستخدمين على تصوير المزيد من المساحة ضمن إطار الصورة الواحدة.

شاشة العرض الكاملة والتصميم الرائع والديناميكي لشعار X

يتميز الجزء الأمامي من هاتف HONOR 9X بشاشة العرض الكاملة مقاس 6.59 بوصة والخالية من فتحة الكاميرا، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة دون أي إزعاج بصري مشتت للانتباه. وتعتبر شاشة الـLCD واحدة من أكبر شاشات العرض على هواتف HONOR مع نسبة شاشة تبلغ 91% من الهيكل العام.

وبالإضافة إلى الشاشة الأمامية الرائعة، يمتاز غلاف هاتف HONOR 9X الخلفي بتصميم بارز مستوحى من الماس، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة هندسية مقصوصة على شكل ألماسة تعكس الضوء لتشكل تصميم حرف الـX الديناميكي والفريد. وتلبية لمتطلبات المستخدمين المتطورة من حيث تصميم الهواتف الذكية، يتوفر هاتف HONOR 9X باللون الأزرق الياقوتي الرائع وأسود منتصف الليل المفضل لدى الكثيرين.

خصائص إضافية

• غلاف خلفي مزدوج وثلاثي الأبعاد تبلغ ثخانته 8.8مم

• مقبس سماعات مقاس 3.5مم

• منفذ شحن USB من النوع C

• كاميرا سيلفي تخرج للأعلى

• بطارية بقوة 4,000 مللي أمبير تدوم طوال اليوم

• ذاكرة عشوائية 6 جيجابايت

• سعة تخزين داخلية 128 جيجابايت يمكن توسيعها إلى 640 جيجابايت من خلال إدخال بطاقة microSD بسعة 512 جيجابايت

وفي إطار هذا الإعلان، قال كريس سان بايغونغ، رئيس HONOR في الشرق الأوسط وأفريقيا: “نؤمن في HONOR بالحفاظ على ريادتنا في مجال الابتكار التقني وتصميم الهواتف الذكية بهدف توفير أفضل التجارب لمستخدمينا”. وأضاف: “غيرت التكنولوجيا الجديدة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء طريقة عيش المستهلكين. وصُمم هاتف HONOR 9X ببراعة وزوّد بإمكانيات الكاميرا الرائعة والتصميم الأنيق والأداء البرمجي الفريد والغير مسبوق ليلبي احتياجات جمهورنا الشاب والعملي”.

وسعياً منها إلى تعزيز تجربة المستخدمة، كشفت HONOR عن اتفاقية تجمعها مع منصة الألعاب Free Fire، إحدى أشهر الألعاب المنتشرة أخيرا، حيث ستتوفر اللعبة في تطبيق HUAWEI AppGallery مع عدد من المزايا الاستثنائية.

احصل على المزيد مع ساعة HONOR Band 5 التي تأتي مع تحديث SpO2 المجاني

مع انتشار الأجهزة المتصلة والذكية، تمهّد HONOR الطريق لأجهزتها القابلة للارتداء عبر تقديم مجموعة السماعات اللاسلكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية. وحدّثت HONOR مؤخراً HONOR Band 5 بميزة جديدة كلياً تتيح للمستخدمين تتبع مستويات تشبع الأكسجين في دمائهم (SpO2). وستتمكن HONOR Band 5 عند اقترانها بمتتبّع معدل ضربات القلب من مساعدة المستخدم على التمرين بشكل أفضل وأكثر أماناً. وبفضل مستشعر تتبع الحركة ذي الـ 6 محاور، وشاشة OLED، ستتصدر HONOR Band 5 قائمة الخيارات المعنية بممارسة الرياضة بشكل عصري. وأكدت الشركة أن السوار يدعم اللغة العربية.

وعلق كريس في هذا الإطار”نشجع مستخدمينا على اتباع أنماط حياة نشطة عبر تبني نظام يومي بسيط للتمارين الرياضية في حياتهم اليومية. وكوننا علامة تجارية تقنية يحبها الشباب حول العالم، نؤمن بأهمية تكريس التكنولوجيا لتمكين مستخدمينا من اتباع أنماط حياة سعيدة وصحية. وتوفر أجهزتنا القابلة للارتداء تصاميم أنيقة تجعلها الرفيق المثالي والموثوق والمتطور للحفاظ على اللياقة البدنية”.

بناء نظام بيئي من الأجهزة الذكية

يعد إطلاق هاتف HONOR 9X ومجموعة أجهزة العلامة القابلة للارتداء جزءاً من جهود العلامة لخلق عالم أكثر اتصالاً وذكاءً للمستهلكين. وكشفت HONOR الشهر الماضي عن أول استراتيجية لإنترنت الأشياء أطلقت عليها اسم “1+8+N” والذي يعني: هاتف ذكي واحد من HONOR وثمانية فئات من أجهزة الشركة ومنتجات أخرى غير محدودة من شركائها خلال معرض IFA 2019 التقني السنوي. وتخطط العلامة في المستقبل لتقديم مجموعة أكبر من الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء لتمكين مستهلكيها من الاستمتاع بحياة أكثر اتصالاً وسهولة.