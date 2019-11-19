ابتدائية الوليد بن القاسم بالدمام تعقد الجمعية العمومية للآباء والمعلمين

عقدت مدرسة الوليد بن القاسم الإبتدائية بالدمام الإثنين الماضي الجمعية العمومية لمجلس الآباء والمعلمين الذي شهد حضور وتفاعل كبير من أولياء الأمور الذين حرصوا على الحضور والإطلاع على المستويات والدرجات العلمية لأبنائهم والاستفسار عن كل ما يخص أبنائهم ومناقشة ذلك مع معلميهم.

يأتي ذلك إيماناً منهم بمبدأ الشراكة بين البيت والمدرسة حيث اعتبر أولياء الأمور أن علاقتهم بعناصر الكادر التعليمي والتربوي في مدارس أبنائهم، تعد من أهم العوامل التي تؤثر في أداء الطالب وترفع من تحصيله العلمي .

وبدوره رحب قائد المدرسة “محمد بن علي القحطاني” في كلمته بأولياء الأمور وشكرهم على حضورهم وتفاعلهم مثمناً في الوقت نفسه جهود المعلمين وعملهم في الميدان.

وأكد”القحطاني” على أهمية التعاون المثمر بين البيت والمدرسة مما ينعكس إيجابياً على مستويات الطالب وتحصيله الدراسي

وأوضح “القحطاني” أن المدرسة تسعى في تعزيز و تطوير سبل التواصل مع أولياء الأمور وذلك من خلال تفعيلها لوسائل التواصل عبر الإعلام الجديد وحساباتها في مواقع التواصل الإجتماعي، منوهاً إلى مدى أهمية مشاركة ولي الأمر في تطوير العملية التعليمية بالمدرسة من خلال متابعته وتواصله وإبداء آرائه ومقترحاته.