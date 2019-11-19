الربيش: 46 طبيب وأخصائي طب طوارئ ومسعفين جاهزين لتقديم الخدمات الإسعافية للسباق

أكد الدكتور عبد الله الربيش، مدير جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل، على ضرورة الاهتمام بمشاركة الوحدات الطبية في (سباق الجري الخيري السنوي) الذي سيقام على كورنيش الخبر في نسخته الـ (24)، السبت المقبل.

وأشار الربيش، الى أن وحدة الخدمات الطبية الطارئة من قسم الطوارئ في مستشفى الملك فهد الجامعي التابع لجامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل، جاهزة للمشاركة في سباق الجري خلال الموسم الحالي، من خلال تواجد أحدث التقنيات والكوادر الطبية المؤهلة، حيث سيتواجد ما يقارب الـ (20) من الجوالة المسعفين، بالإضافة لما يقارب الـ (26) طبيب وأخصائيين طب طوارئ، وكذلك عدد من المشرفين على الجوالة وسيارات الاسعاف والعيادات المتنقلة.

هذا وتابع ابراهيم بوبشيت رئيس اللجنة الفنية بالسباق، تجهيزات وحدة الإسعافات في السباق التي ستشارك فيها مستشفيات عدة من محافظة الخبر ليظهر السباق على الوجه المطلوب.

بالمقابل اللجان القائمة على تنظيم سباق الجري الخيري، واصلت جهودها الكبير في إطار تحضير كل ما يكفل النجاح لهذا السباق السنوي الكبير، حيث بدأت في تركيب المدرجات بموقع الحفل الختامي، والذي يتم من خلالها إقامة العديد من الفعاليات وتكريم الفائزين بالسباقات المختلفة.

من ناحية اخرى، عقدت اللجنة المنظمة اجتماعا مع معلمي مدارس الخبر والظهران، بهدف وضع آلية المشاركة وتوزيع الاستمارات على الطلاب، وذلك بتواجد عدد كبير من المعلمين، وبحضور عادل المخيمر منسق مشاركة طلاب المدارس بسباق الجري الخيري.