جمعية البركة الخيرية تكشف عن إنجازاتها في الربع الثالث من 2019م

كشفت جمعية البركة الخيرية بالدمام عن إنجازاتها في الربع الثالث من هذا العام 2019م حيث بلغ اجمالي الصرف حوالي

(3503345 ريال ) واجمالي عدد الافراد المستفيدين في نطاقها الجغرافي أكثر من (5679 فرداً).

وقد أكد مدير تنمية الموارد المالية والمشرف العام على العلاقات العامة والإعلام سعد بن محمد الاحمري ان هذا تم بفضل الله اولاً ثم بدعم اهل الخير من جميع فئات المجتمع.

وأضاف الاحمري أن جمعية البركة الخيرية بالدمام هي مؤسسة خيرية تعمل تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتقوم على دعم الأيتام ودعم الفقراء والمساكين ممن يسكن داخل نطاق عمل الجمعية، وذلك من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة التي يتم من خلالها تقديم المساعدات الاجتماعية والصحية وكفالة الأيتام، وكذلك الاغاثية بدعم المحسنين من أبناء هذا البلد المعطاء. وأثنى الاحمري على جهود رجال الاعمال ودعمهم المستمر مع الجمعية منذ تأسيسها، وشكرهم نظير الدعم السخي الذي يقدمونه، والذي يلمسه المحتاج من الفقراء والمحتاجين، وقال الأحمري: إن الجمعية (ولله الحمد) أخذت السمعة التي جعلت الكثير من رجال الأعمال يتبرعون بأموالهم لصالح مشاريعها، وخاصة وقف الساعي حلم الأرامل والأيتام موضحاً أن هناك حزمة من المشاريع التي تقدمها الجمعية لصالح عدد كبير من المحتاجين في المنطقة الشرقية. واضاف الاحمري: إن الهدف الأسمى من الجمعية ليس التوسع في تقديم المساعدات المالية بقدر ما هو تثقيف أبناء المحتاجين، لكي يقوموا هم بأنفسهم وبأسرهم من خلال ما تتيحه لهم الجمعية عن طريق علاقاتها الطيبة مع رجال الأعمال والمسؤولين في المنطقة، الأمر الذي يخدم أبناء المحتاجين من خلال تدريبهم وتوظيفهم وجعلهم أعضاء فاعلين في المجتمع ومنتجين، موكداً أن جميع العاملين في إدارات الجمعية لديهم الاحترافية الكاملة في العمل الخيري وكذلك في التعامل الراقي مع المستفيد وتقديم أفضل الخدمات لهم.