«أمانة حائل» تفرض عقوبة على عمالة قاموا بقطع شجرة «طلح» في منتزه مشار

أوضح مدير المركز الإعلامي لأمانة منطقة حائل سعد بن علي الثويني لـ “الشرق”؛ انه إشارة الى مقطع الفيديو المتداول بوسائل التواصل الاجتماعي عن قيام عماله تابعه للأمانة بقطع شجرة “طلح” غرب نادي الطائي بحي مشار، وبعد الاطلاع على مقطع الفيديو تم التوجيه فوراً بالتحقيق بشكل عاجل مع الأشخاص الظاهرين بالفيديو وهم فرقة طوارئ خاصه بإزالة الأشجار الساقطة على الأرض بالطرق والشوارع الفرعية والأحياء على أثر الأمطار والعواصف المصاحبة لها.

وأضاف الثويني، أن التحقيق أسفر على انه تم توجيه فرقة الطوارئ حسب المتبع بعد الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة مؤخراً وذلك بإزالة الأشجار والنخيل المتضررة والمتساقطة على الطرقات فقط حفاظاً على سلامة مرتادي هذه الطرقات لما قد تسببه هذه الأشجار من حوادث لا سمح الله، وحسب افادة الفرقة انه اثناء جولتهم على طريق المغواة ومن ثم عودتهم شاهدوا هذه الشجرة وهي ساقطه وقاموا بتقطيعها ليسهل حملها وإزالة خطرها اعتقاداً منهم بأنها تزال كما هو متبع مع الشجر المتساقط في الطرق والأحياء وهذا اجتهاد فردي مخالف من قبلهم.

وإذ تؤكد أمانة منطقة حائل حرصها الدائم على دعم زراعة الأشجار والنخيل والمسطحات الخضراء على الطرقات والميادين والمنتزهات العامة وتحرص كل الحرص على المحافظة عليها ونظراً للتصرف الفردي الواقع من قبل افراد فرقة الطوارئ الخاصة بإزالة الأشجار المتساقطة ومخالفتهم للأنظمة بقطعهم لشجرة ” الطلح ” الواقعة غرب نادي الطائي بحي مشار وعدم قناعتنا بمبرراتهم فقد تم فرض العقوبات اللازمة بحقهم حسب الأنظمة والتعليمات والتشديد على مشرفي الفرق بمتابعة تحركات كافة الفرق وافهامهم لمهام عملهم بالكامل.