حائل: العميد «الركيان» يجتمع بقادة الفرق التطوعية والإعلاميين

اجتمع سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل العميد عبدالله الركيان صباح أمس الأربعاء، بقادة الفرق التطوعية بالمنطقة وخلال اللقاء أثنى العميد «الركيان» على الدور الذي تقوم به الفرق التطوعية بكافة تخصصاتها والانجازات التي تحققت على مستوى خدمة المجتمع بكافة شرائحه إضافة لمشاركاتهم السابقة والفعالة في مختلف الحوادث.

وأكد سعادته على أهمية تنظيم العمل التطوعي ليكون ذو طابع رسمي لتحقيق الفائدة المرجوة منه، وطرحت المشاركة في فعالية اليوم العالمي للتطوع لهذا العام الموافق ليوم الخميس 8-4-1441هـ ( 5 ديسمبر 2019) للاستفادة من هذه المناسبة في ابراز الجهود وتكريم المتطوعين بالمنطقة، واختُتم الاجتماع بطرح الآراء والمشاركات لتطوير مجال العمل التطوعي بالمنطقة.

كما التقى سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل العميد عبدالله الركيان بعد ظهر اليوم الأربعاء بمجموعة من الإعلاميين بالمنطقة، مُقدماً لهم الشكر والتقدير على جهودهم من خلال بث البرامج التوعوية والإسهام في رفع مستوى الوعي الوقائي، حاثاً اياهم على تبصير أفراد المجمتع بالأخطار التي تتزامن مع متغيرات الأجواء ودخول فصل الشتاء معتبراً أن وسائل الإعلام منصة مثلى لنشر ثقافة الوعي ونبذ كل سلوك لا تحمد معه العواقب.