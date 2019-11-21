أمير المنطقة الشرقية يكرّم أرامكو السعودية لحصولها على جائزة الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي بالأحساء

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، أرامكو السعودية لحصولها على جائزة الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي، الذي تنظمه المنظمة العربية للسياحة بالتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب تحت رعاية سموه، خلال الفترة من 23- 24 ربيع الأول 1441هـ الموافق 20-21 نوفمبر 2019م في محافظة الأحساء.

ويشارك في فعاليات الملتقى الذي يتم تنظيمه تحت عنوان “السياحة والأمن رافدان للتنمية”، عدد من كبار المسؤولين ووزراء السياحة وقادة الأمن العام والسياحي على المستوى العربي.

وتعليقًا على هذا التكريم، قال نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية، الأستاذ نبيل الجامع: ” يعكس هذا التكريم اهتمام أرامكو السعودية بالتنمية في القطاعات الحيوية، ومنها القطاع السياحي بوصفه أحد روافد التنمية المهمة، والذي أصبح مصدرًا من مصادر تنويع الاقتصاد. وقد شهدت العديد من المواقع التراثية والسياحية طفرة تنموية كبيرة، ومنها محافظة الأحساء والتي تحظى بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية لتطوير منظومتها السياحية خاصة وأنها عاصمة السياحة العربية لعام 2019م، إضافة إلى إقرارها ضمن قائمة التراث العالمي”.

يُشار إلى أن الملتقى يتضمن ثلاث جلسات، تناقش عددًا من القضايا التي تتعلق بصناعة السياحة، ومنها: أمن وسلامة المطارات والأحساء ما بين السياحة والتراث، والتجربة الأوروبية لتأمين المناطق السياحية من المنظور الأوروبي والأمن السياحي ومدى فاعليته في مواجهة التهديدات الأمنية للسياحة العربية، إضافة إلى الأمن السياحي بالوطن العربي، وأمن المواقع التراثية والأثرية ومعايير الأمن والسلامة بها، ومتطلبات الأمن والسلامة في المرافق الأثرية والسياحية.