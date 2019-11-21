تُشارك نجم لخدمات التأمين في فعاليات «موسم الرياض» الذي أطلقته الهيئة العامة للترفيه في 11 أكتوبر الماضي ويستمر لغاية 15 ديسمبر 2019، من خلال جناحين خاصين أحدهما في الجنادرية Zone 3 وتتواجد فيه من 21 إلى 26 نوفمبر، والثاني في الفورميلا E في الدرعية وتتواجد فيه يومي 22 و23 نوفمبر، وتُبرز من خلال هذين الجناحين معلومات عن الخدمات التي تقدّمها، إضافة إلى الحملات التوعوية التي تُساهم من خلالها في تقليل الحوادث المرورية.

وشدٌد الرئيس التنفيذي لنجم الدكتور محمد السليمان على أن مشاركة نجم في هذه الفعاليات تأتي ترسيخاً لاستراتيجتها التي أطلقتها توافقاً مع رؤية المملكة 2030 التي من بين اهدافها تنويع الاقتصاد وتحويل المملكة إلى إحدى أهم الوجهات السياحية والترفيهية في العالم، وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

ورأى د. محمد السليمان إن «موسم الرياض يعتبر من أضخم المواسم الترفيهية في المملكة ».. مشيداً بالدور الذي تلعبه الهيئة العامة للترفيه لتحويل المملكة إلى مركز سياحيي وترفيهي مهم في العالم ضمن منظومة اقتصادية داعمة التوجه التنموي لهذه البلاد.. مؤكداً أن نجم تلعب دوراً محورياً بإشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في توجّه المملكة المستقبلي الذي ظهر في خطة التحوّل الرقمي، ولافتاً إلى أن نجم قد أطلقت استراتيجية جديدة تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً من خلال رفع كفاءة الخدمات التي تقدمها في الخدمات التأمينية بصفة عامة وتكاملها عبر تعزيز الأتمتة في مختلف أنشطتها، وتقديم خدمات جديدة ترتكز إلى تقنيات الذكاء الصناعي.

تجدر الإشارة إلى أن «موسم الرياض» يُعد أحد مهرجانات «مواسم السعودية» الـ11 التي أطلقت بدءاً من العام 2019، وتهدف إلى تحويل المملكة إلى وجهة سياحية عالمية، وذلك خلال 70 يوماً هي عمر الموسم الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، وتضمّ مجموعة من الفعاليات الترفيهية، والرياضية، والعروض الحصرية والمسرحية، والموسيقية، وعروض الأزياء، والسيرك، والخدع البصرية، والألعاب، وافتتاح مطاعم عالمية، مستهدفاً أكثر من 5 ملايين زائر، منهم 100 ألف سائح أجنبي.