الشركة تساعد المطورين العالميين على الوصول إلى منظومة HUAWEI Mobile Services المتناغمة عبر برنامجها ’شاينينج ستار‘ البالغة قيمته مليار دولار أمريكي

استضافت شركة هواوي السعودية فعالية “يوم هواوي للمُطوّرين” للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية بالتزامن مع معرض Saudi Mobile Show الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات. وجمعت الفعالية تحت مظلتها أكثر من 500 شخص من مطوري التطبيقات والشركاء في السعودية، والذين تبادلوا الآراء فيما بينهم حول استراتيجية إرساء بيئة العمل الجديدة، إلى جانب تسليط الضوء على منصة هواوي العالمية للنشر الذكي، وعرض مجموعة واسعة من الإمكانات المفتوحة ونافذة الخدمات الموحدة التي توفرها الشركة لشركائها.

وخلال فعالية “يوم هواوي للمُطوّرين”، كشفت هواوي النقاب عن المنظومة المتناغمة الخاصة بمنصتها HUAWEI Mobile Services ، والتي تستند إلى إطار العمل الأساسي للمنصة وإمكانياتها، بالإضافة إلى خدمات المطورين. ونجحت هذه المنظومة المتناغمة حتى الآن بإتاحة 24 إمكانية جديدة لمساعدة المطورين على تصميم تطبيقات رفيعة المستوى بتكلفة منخفضة ووقت أقل مع المزيد من الإمكانيات بحلول نهاية سنة 2019. وبالاعتماد على المنظومة المتناغمة الجديدة، سيستفيد المطورون من التقنيات فائقة التطور التي توفرها هواوي (مثل قدرة التكبير 50 مرة، وتقنية ’التصوير الليلي الفائقة‘ Super Night Mode، ووحدة معالجة الرسوميات GPU Turbo والتي توفر تجارب لعب فائقة السرعة وغيرها من التقنيات الأخرى). وسيفضي ذلك إلى تحسين حجم استخدام التطبيقات والأنشطة المرتبطة بها بشكل مستمر، ما سيعود بالنفع على تجارب استخدام هواتف هواوي الذكية.

سلط بيل يو، نائب رئيس شركة ’هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية‘، الضوء على التزام الشركة بالأبحاث والتطوير، قائلاً: “تستثمر هواوي أكثر من 10% من عائداتها السنوية في البحث والتطوير، حيث يعمل أكثر من 80 ألف موظف في هذا المجال من أصل أكثر من 188 ألف موظف للشركة في مختلف أنحاء العالم. وتقدّر استثمارات هواوي في مجال البحث والتطوير على مدار عشر سنوات بحوالي 73 مليار دولار أمريكي”. وأضاف: “تخطت استثمارات هواوي في مجال الأبحاث والتطوير العام الماضي 15 مليار دولار أمريكي، لتحتل المرتبة الخامسة بين أبرز شركات التكنولوجيا العالمية”.

وباعتبارها واحدة من أبرز العلامات التجارية الرائدة بمجال تصنيع الهواتف الذكية في العالم، لطالما ساهمت هواوي بفتح آفاق جديدة في القطاع، حيث تحظى بشهرة واسعة بفضل ابتكاراتها الكثيرة والأولى من نوعها على مستوى العالم، مثل أول وحدة GPU Turbo لمعالجة الرسوميات، وأول تجربة تصوير معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأول ميزة للشحن العكسي، وأول بطاقة ذاكرة مصممة بتقنية النانو. وأعلنت هواوي إلى نجاح الشركة بشحن 200 مليون هاتف ذكي، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 24% في الشحنات.

تطبيقات HUAWEI Mobile Services - استكشاف حياة رقمية أفضل

يبلغ عدد مستخدمي هواتف هواوي النشطين حول العالم 570 مليون مستخدم شهرياً. واستناداً إلى ذلك، قامت الشركة بإطلاق متجر التطبيقات الرسمي AppGallery في أبريل، 2018 في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم، فضلاً عن تأسيس 6 مراكز إقليمية و15 مركز بيانات حول العالم بما في ذلك دبي. وصلت التنزيلات المتراكمة إلى 180 مليار خلال عام، ويتزايد عدد التطبيقات العالمية التي تم إصدارها على HUAWEI AppGallery مع انضمام المزيد من المطورين إلى HMS Ecosystem. وتلقى تطبيقات منظومة HUAWEI Mobile Services المتناغمة إقبالاً واسعاً باعتبارها تطبيقات مفضلة للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم، حيث تواصل مواكبة احتياجاتهم المتعلقة بتجارب الاستخدام الرقمية رفيعة المستوى والمعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتزويدهم بتجارب رقمية أفضل.

وحققت تطبيقات منصة HUAWEI Mobile Services ،مثل HUAWEI AppGallery وHUAWEI Music وHUAWEI Mobile Cloud وHUAWEI Themes وغيرها، نجاحاً لافتاً بعد إطلاقها على المستوى العالمي، وأصبحت تشكل جزءاً أساسياً من تجارب الاستخدام التي توفرها المنصة.

يوفر تطبيق HUAWEI AppGallery خدماته لأكثر من 390 مليون مستخدم نشط شهرياً في أكثر من 170 دولة ومنطقة حول العالم منذ إطلاقه في شهر أبريل 2018. ووصل عدد تحميلات التطبيق خلال عام واحد إلى 180 مليار عملية تحميل، في حين يشهد عدد التطبيقات التي يتم إصدارها حول العالم عبر متجر HUAWEI AppGallery زيادة مستمرة نتيجة لانضمام المزيد من المطورين إلى منصة HUAWEI Mobile Services المتناغمة. ويمتاز تطبيق HUAWEI AppGallery بطابعه المحلي والعالمي في الوقت نفسه، حيث يوفر توصيات ذكية إلى المستخدمين تبعاً للمواقع والدول التي يختارها المستخدم. وتشمل التوصيات الذكية التي يوفرها هذا التطبيق مجموعة واسعة من التطبيقات المحلية والمجاورة لموقع المستخدم، بالإضافة إلى أفضل النسخ المتاحة من كل تطبيق تبعاً لنموذج الهاتف الذكي المستخدم.

بعد إطلاقه للمرة الأولى إلى جانب سلسلة هواتف HUAWEI Mate 20 في شهر أكتوبر 2018 في الشرق الأوسط، أتاح تطبيق HUAWEI Music تجارب موسيقية رفيعة المستوى إلى جانب باقة متنوعة من المحتوى الموسيقي على المستويين المحلي والعالمي. ويوفر التطبيق للمستخدمين إمكانية التمتع بأحدث الأغاني والموسيقى العصرية، واختبار أرقى تجارب الاستماع الصوتية. ويمتد نطاق خدمات تطبيق HUAWEI Music حالياً ليشمل أكثر من 70 دولة ومنطقة، حيث يستفيد منه ما يزيد عن 150 مليون مستخدم نشط شهرياً حول العالم.

يوفر تطبيق HUAWEI Mobile Cloud الحماية للبيانات في حالات توثيق الدخول إلى الحسابات، ونقل البيانات، وتخزينها. ويمكن لهذا التطبيق تخزين البيانات المهمة على نحو آمن مثل العقود والملاحظات وغيرها، إلى جانب مزامنة البيانات متعددة الأطراف لمساعدة المستخدمين على إدارة بياناتهم على نحو آمن وبكل سهولة ويسر. وبلغ عدد المستخدمين النشطين لهذا التطبيق شهرياً 160 مليون مستخدم حول العالم.

يوفر تطبيق HUAWEI Themes تجارب تخصيص متنوعة للمستخدمين حول العالم عبر سماته الملونة والأنيقة، وميزاته التي تشمل شاشة القفل متعددة الاستخدامات والأيقونات القابلة للتخصيص وإتاحة عشرات الآلاف من واجهات المستخدم عبر الإنترنت. ويبلغ عدد المستخدمين النشطين لهذا التطبيق شهرياً أكثر من 70 مليون مستخدم حول العالم.

برنامج ’شاينيج ستار‘Shining- Star بقيمة مليار دولار أمريكي.

تم تطوير منظومة HUAWEI Mobile Services المتناغمة على مدى سنوات عديدة، وهي تشهد اليوم مزيداً من النمو على نطاقٍ واسع. فعلى سبيل المثال، تم استخدام متجر التطبيقات HUAWEI AppGallery كمنصةٍ للتطبيقات في الصين منذ أكثر من 8 سنوات؛ وقد تم إطلاقها عالمياً خلال شهر أبريل 2018. وينضم اليوم عدد كبير من المطورين إلى منظومة HUAWEI Mobile Services المتناغمة حيث يقومون بإضافة تطبيقاتهم إلى متجر HUAWEI AppGallery للسماح للمستخدمين حول العالم باختبار تجربةٍ محسنة وممتعة.

بهذه المناسبة، قال آدم شياو، المدير التنفيذي لخدمات HUAWEI Mobile Services في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: “نحن ندعو جميع الشركاء المحليين للانضمام إلى تطوير منظومتنا، ولهذا حرصنا على تزويدهم بالدعم الكامل من خلال استثمار قيمته مليار دولار أمريكي في برنامج ’شاينينج ستار‘ Shining-Star “.

وقامت هواوي بإجراء ترقية واسعة النطاق لبرنامج ’شاينينج ستار‘Shining-Star عبر زيادة استثماراتها للمطورين العالميين من مليار يوان صيني إلى مليار دولار أمريكي، في خطوة ترمي لتشجيع المزيد من المطورين على دمج تطبيقاتهم النوعية في منظومة HUAWEI Mobile Services المتناغمة . ويهدف هذا الاستثمار إلى تحفيز وتسريع ابتكارات المطورين العالميين، بالإضافة إلى تغطية النفقات اللازمة للتطوير والنمو والتسويق.

الإمكانات المفتوحة تساعد المطورين على تعزيز الابتكار والتوزيع.

تساعد المنظومة المتناغمة المطورين على تعزيز قدراتهم الابتكارية وتطبيق آلية الوصول عبر نقطةٍ واحدة والتوزيع العالمي الذكي لجميع المحطات الطرفية في كافة السيناريوهات. وتم تصميم هذه المنظومة المتناغمة بالاعتماد على تقنيات التوزيع الذكي والمدروس من هواوي، بهدف تعزيز تجربة المستخدمين من خلال ربطهم بالمحتوى الأنسب لكل لحظة من حياتهم اليومية. وبالنتيجة، تشهد هذه المنظومة المتناغمة نمواً سريعاً مع تسجيل ما يزيد عن مليون وسبعون الف حساب للمطورين حول العالم وتوصيل 50,000 تطبيق بمنظومة HUAWEI Mobile Services المتناغمة اعتباراً من سبتمبر 2019. وستقدم هذه المنظومة للمطورين مزيداً من الدعم عبر مجموعاتٍ متنوعة من الأدوات، بالإضافة إلى مشاركة المزيد من إمكانيات المنصة الأساسية، مما يتيح للمطورين الوصول بسرعة إلى المنظومة ومشاركة الموارد.

للاطلاع بالكامل على تفاصيل الأدوات، يرجى زيارة الرابط https://developer.huawei.com/consumer/en/

إلى جانب ذلك، توفر منظومة HUAWEI Mobile Services المتناغمة الدعم اللازم لنجاح المطورين على الصعيد التجاري. فعلى سبيل المثال، توفر مجموعة أدوات الإعلانات للمطورين مُعرّفاً إعلانياً مخصص ومتوافق (OAID)، والذي يوفر الدعم الأساسي للإعلانات المخصصة مع حماية خصوصية المستخدمين وأمنهم. كما تسمح للمطورين بمواصلة الاستفادة من إمكانات تحقيق الدخل التي توفرها المنصات الإعلانية الأخرى.

التعاون مع أفضل الشركاء المحليين لتقديم تجربة رقمية أفضل

للمشاركة بفعالية أكبر مع الشركاء، وتعزيزاً لمنظومة الشراكات، أبرمت هواوي شراكات متميزة مع أفضل مزودي المحتوى في الأسواق العالمية، فضلاً عن السوق المحلية في المملكة العربية السعودية، لتوفير تجربة مشاهدة فريدة لمستخدميها.

بعد مرور بضعة أشهر، تم عرض الكثير من التطبيقات المحلية في المملكة العربية السعودية على HUAWEI App Gallery، مثل تطبيق زاد، MySTC، الكهرباء، هنقرستيشن، حراج، اكسترا، عقار، mada Pay، مرسول، دوري بلس، طيران ناس، Riyad Mobile، جوّي، دومينوز بيتزا، صيدلية النهدي، تطبيق البلاد، تطبيق المصلّي لمواقيت الصلاة والأذان واتجاه القبلة، تطبيق المسافر، STC Pay، سيارة – حراج سيارات السعودية، تطبيق نجم، تطبيق جيني، تطبيق صحيفة نبض، مكتبة جرير، قرّاء جرير (Jarir Reader)، تطبيق نجري، Lebara KSA ، My Business By STC، تطبيق تنزيل الفيديو للفيسبوك، DOTA2 Phantom Plus، صوت القرآن الكريم وتفسير، تطبيق أي وظيفه، المستشار العقاري- المستفيد، المستشار العقاري – أعمال، تطبيق جيني للسائقين.

وخلال فعالية “يوم هواوي للمطوّرين”، قام عدد من الشركاء بمشاركة قصص الشراكة: