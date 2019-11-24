أكوافينا تحارب النفايات البلاستيكية في بطولة الفورمولا إي لتعزيز جهود إعادة التدوير في السعودية

أكوافينا ومصانع الجميح للتعبئة يتعاونان في بطولة الفورمولا إي في المملكة العربية السعودية في شهر نوفمبر الجاري لإطلاق مبادرة إعادة تدوير رائدة، بالشراكة مع شركة “نقاء” المتخصصة في الحلول المستدامة في المملكة

تخطط أكوافينا، العلامة التجارية الرائدة لشركة بيبسيكو في مجال المياه المعبأة، والشريك الرئيسي لبطولة الفورمولا إي المقامة في الدرعية بالمملكة العربية السعودية، لجعل هذا الموسم من البطولة، أول نسخة من الفورمولا إي بلا نفايات بلاستيكية. وتتعهد أكوافينا خلال هذه البطولة التي تقام في الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر الجاري، بمشاركة سيارات سباق كهربائية، بإعادة تدوير القطع البلاستيكية التي يتم جمعها في البطولة، وذلك بالتعاون مع الشركة السعودية الرائدة في مجال الحلول المستدامة “نقاء”.

ومن المتوقع أن يشهد سباق الفورمولا إي في المملكة حضوراً قوياً يصل إلى نحو 90,000 شخص. وباعتبارها شريك المشروبات الرسمي للبطولة، ستوفر أكوافينا أكثر من 350,000 عبوة مياه خلال هذه الفعالية، كما ستقوم بتركيب العديد من محطات إعادة التدوير وتشجيع الزوار وتثقيفهم حول أهمية إعادة التدوير. وستعمل شركة “نقاء”، شريك أكوافينا في مجال الحلول المستدامة، على فرز واستعادة العبوات البلاستيكية التي يتم جمعها، ضمن منشأتها الخاصة باستعادة المواد، كما ستقوم بتوفير لوحة يومية توفر معلومات حول تأثير التقدم التي تحرزه هذه العملية.

وفي هذا السياق، قال نديم نقفور، نائب الرئيس ومدير عام الامتياز التجاري للمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شركة بيبسيكو: “تتمحور بطولة الفورمولا إي حول تأثيرنا على البيئة، الأمر الذي يجعلها فرصة ممتازة لبيبسيكو، من خلال أكوافينا، لإظهار التزامنا الراسخ ببناء عالم لا تتحول فيه المواد البلاستيكية إلى نفايات”.

وفي إطار تسليط الضوء على الدور الهام لمشاركة أصحاب المصلحة والشراكات الفاعلة في هذا المجال، أضاف نقفور: “يمكننا، من خلال العمل مع شركائنا، مصانع الجميح للتعبئة وشركة ’نقاء‘، توفير الترطيب لزوار هذه البطولة من خلال مياه أكوافينا النقية، والالتزام بمسؤوليتنا البيئية من خلال ضمان إعادة تدوير أكبر قدر ممكن من قوارير المياه البلاستيكية بعد انتهاء الفعالية”.

هذا وتتمتع شركة “نقاء” بسجل حافل في توفير الحلول البيئية، وسوف تساعد مساهمتها في هذه الفعالية بجعل بطولة الفورمولا إي هذه، النسخة الأكثر مراعاة للبيئة حتى الآن.

بدورها، قالت منى عثمان، المؤسس المشارك ومستشار الاستدامة لدى “نقاء”: من خلال إنشاء نظام إعادة التدوير في بطولة الفورمولا إي، تقدم أكوافينا مثالاً رائعاً على الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الشركات لإحداث تأثير إيجابي على البيئة. وباعتبارنا واحدة من أبرز الشركات المتخصصة في حلول إعادة التدوير في السعودية، فإننا في نقاء سعداء جداً بالانضمام إلى شركة أكوافينا لتعزيز التزامهم بالممارسات الصديقة للبيئة. وكجزء من رؤية نقاء لحلول الاستدامة، فإننا نسعى إلى تنظيم فعاليات للحدّ من النفايات في المملكة لضمان أن تصبح حلول إعادة التدوير خياراً مناسباً وفعالاً للأفراد والشركات”.

وفي إطار استراتيجية “الفوز الهادف” لشركة بيبسيكو، تهدف الشركة إلى تخفيض استخدام المواد البلاستيكية الجديدة بنسبة 35% في جميع أعمالها الخاصة بتعبئة المشروبات بحلول عام 2025، وهو ما يعادل التخلص من 2.5 مليون طن من المواد البلاستيكية الجديدة. كما تلتزم شركة بيبسيكو أيضاً بأن تصبح جميع عبواتها قابلة لإعادة التدوير أو التحول أو التحلل بنسبة 100%، وزيادة المواد المعاد تدويرها في عبواتها البلاستيكية إلى نسبة 25٪، والاستثمار لزيادة معدلات إعادة التدوير في أسواقها الرئيسية بحلول عام 2025.

وجدير بالذكر أن شركة بيبسيكو تتصدر المشهد في مجال إطلاق العديد من الممارسات البيئية السليمة من خلال أكوافينا، وتواصل الشركة تحسين عملياتها لتنقية المياه، بالإضافة إلى تعزيز نهجها في تصميم وصنع العبوات والتغليف. وتعتبر مصانع الجميح للتعبئة في الرياض من أهم الجهات الرائدة الحاصلة على امتياز تعبئة من قبل شركة بيبسيكو، حيث توفر عمليات تعبئة وتغليف وتوزيع متكاملة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.