هواوي تطلق سماعات البلوتوث الرائدة HUAWEI FreeBuds 3 بتقنية ذكية لإلغاء الضجيج وميزة الارتداء المريح لفترة استخدام طويلة

أطلقت “شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية المحدودة” اليوم سمّاعتها البلوتوث الرائدة HUAWEI FreeBuds 3، التي تتمتع بلقب أول سماعة بلوتوث في العالم بتصميم Open-Fit مزودة بتقنية إلغاء الضجيج النشطة، انسجاماً مع التزام الشركة بتوفير عالمٍ أكثر اتصالاً وسلاسة. وقد تم تزويد السمّاعات بخواص رائدة، ومتانة عالية مع قدرة على توفير تجربة صوتية مذهلة، فضلاً عن تصميمها لمجموعة متنوعة من المستخدمين بداية بعشاق الألعاب إلى محبّي الموسيقى أو السينما وصولاً إلى المستخدم اليومي. وفيما يلي أربعة أسباب ستدفعنا لحبّ هذه السمّاعات.

1. تقنية ذكية لإلغاء الضجيج

تتمتع سمّاعات HUAWEI FreeBuds 3 بالقدرة على إلغاء جميع أنواع الضجيج المحيطة في الخلفية بالاعتماد على تقنية إلغاء الضجيج النشطة. وبمساعدة خواص مبتكرة وتقنيات متطورة، يمكن أن تلغي السماعات، وبسهولة، الضجيج الخارجي للاستمتاع بتجربة صوتية أكثر روعة. ويمتد ذلك إلى المكالمات الهاتفية، حيث أصبحت السمّاعات قادرة على التقاط اهتزازات رأس المستخدم وتمييزها عن ضجيج خلفي، وتحسين نوعية الاتصال الهاتفي. وقد ابتكرت هواوي تصميماً ديناميكياً هوائياً يكفل حتى عزل ضجيج الرياح القوية، ما يحسّن تجربة إلغاء الضجيج كلياً.

وتعتبر هذه التقنية مفيدة للغاية في المناطق المزدحمة مثل مراكز التسوّق ومحطات المترو والمقاهي وغيرها. وبفضل دورها في إلغاء الضجيج المحيط، يمكن أن يستمتع المستخدم بالموسيقى والمكالمات الهاتفية في البيئات الصاخبة. وتعتبر هذه السمّاعات الحل الأمثل عند الجري، أو في الأيام العاصفة، وهو شيء تعاني منه معظم سمّاعات الأذن الأخرى.

2. تصميم Open-fit – أنيق ومريح للاستخدام لفترات طويلة

تمتاز سمّاعات HUAWEI FreeBuds 3 بتصميمopen-fit الفريد و الأنيق المناسب لجميع القياسات، وأدائها المتميز لعدة وظائف هامة. ونظراً لكونها أول سماعة بلوتوث في العالم بتصميم Open-Fit مزودة بتقنية إلغاء الضجيج النشطة، تتمتع HUAWEI FreeBuds 3 بميزة الارتداء المريح لفترة استخدام طويلة، دون الحاجة للخوف من سقوطها. وجاءت سمّاعات الأذن ثمرة الإتقان الهندسي الذي تمتاز به هواوي، حيث تحقق القطع المبتكرة والمخصصة التوازن بين الأصوات عالية الطبقة، والصوت الأوسط، وصوت الجهير، للاستمتاع بتجربة موسيقية منقطعة النظير.

3. السمّاعات مدعومة بمعالج Kirin A1

يعتبر Kirin A1 أول معالجات هواوي المخصصة للأجهزة القابلة للارتداء والسمّاعات، ما يضفي مزيداً من القوة على HUAWEI FreeBuds 3. ويسهم المعالج في تحسين نوعية الصوت عبر تخفيض الفوارق والتأخير الزمني خلال مشاهدة الأفلام أو الاستمتاع بالألعاب، كما تضمن اتصالات سريعة وسلسة. كما يضمن المعالج تحسين سماعات الأذن لاستهلاك الطاقة، ما يحسن العمر الافتراضي للبطارية واستخدامها لفترة أطول.

4. بطارية طوال اليوم

فيما يتعلق بالبطارية واستهلاك الطاقة، تأتي السماعات HUAWEI FreeBuds 3 مزوّدة بشاحن هواوي فائق السرعة SuperCharge باستطاعة 2 واط ودعم الشحن اللاسلكي والسلكي عبر منفذUSB Type-C . وفي غضون 30 دقيقة فقط من الشحن السلكي، يمكن أن يستمتع المستخدمون بما يصل إلى 14 ساعة من تشغيل الموسيقى، أو 6 ساعات إذا اختاروا الشحن اللاسلكي. وتمتلك سماعات HUAWEI FreeBuds 3 القدرة بمفردها على توفير أربع ساعات من تشغيل الموسيقى، مع 20 ساعة* إجمالية عند استخدامها بجانب علبة الشحن. ويستطيع المستخدمون شحن سمّاعاتهم HUAWEI FreeBuds 3 عبر خاصية الشحن اللاسلكي العكسي الموجودة على هواتفهم الذكية من هواوي.

*تستند البيانات حول البطارية ومدة الشحن إلى نتائج الاختبارات التي أجريت في مختبر هواوي. وعند تشغيلها في الوضع الافتراضي (مع عدم تمكين خاصية إلغاء الضجيج النشطة)، ورفع مستوى الصوت إلى 50%، وتشغيل وضع AAC؛ يتأثر العمر الفعلي للبطارية بمستوى الصوت، ومصدر إشارة الصوت، والتداخل الصوتي في البيئة المحيطي، ومزايا المنتج، وعادات الاستخدام.

هذه هي الخواص الأربعة التي ستدفعنا للإعجاب بسمّاعات HUAWEI FreeBuds 3. وبفضل تصميمها المناسب لجميع شرائح المستخدمين، تعتبر سماعات البلوتوث هذه الرفيق الأمثل في أنشطة الترفيه والقيادة اليومية، لا سيما بفضل تصميم Open-fit المريح، وخاصية إلغاء الضجيج النشطة.

الأسعار والتوافر

تتوفر سماعات HUAWEI FreeBuds 3 بلوني الأسود Carbon Black والأبيض Ceramic White بسعر 599 ريال في متجر هواوي الرئيسي في مول ’الرياض بارك‘ ومتجر هواوي الإلكتروني ولدى العديد من الموزعين المعتمدين في المملكة العربية السعودية.