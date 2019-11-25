الهاتف المفضل HUAWEI Y9s متوفر الآن للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية

الجهاز الجديد يحصل على أول كاميرا من نوعها بذكاء اصطناعي ثلاثي مع كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل.

هاتف Y9s هو الهاتف الجديد الأفضل للمبتدئين مع ميزات كاميرا مطورة تهدف إلى تلبية احتياجات جمهور الشباب.

أعلنت “شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية” عن مرحلة الطلب المسبق لهاتفها الجديد من طراز HUAWEI Y9s في السوق السعودي. ويمتاز هذا الهاتف بحسب الإعلان الرسمي للشركة بإضافة تحسينات جديدة على تقنيات التصميم والكاميرا التي يتوقعها المستهلكون من فئة الشباب. ويأتي الهاتف مزوداً بكاميرا ثلاثية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يشمل كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا بزاوية عريضة جداً بدقة 8 ميجابكسل.

وينتمي هاتف HUAWEI Y9s إلى فئة الهواتف الاساسية، فهو يستهدف فئة مختلفة من المستخدمين مقارنة بهواتف سلسلتي HUAWEI Mate Series و P Series الأكثر شهرة. وقد اتخذت هواوي في هذا الهاتف مفهوم “الروح الشبابية والقوية” وقد استعانت بأحدث تقنيات هواوي المخصصة لسلسلة هواتفها من الفئة الرائدة في سلسلة Y، لتواصل بذلك تخطى احتياجات المستهلكين الشباب وكسب تقدير المستهلكين في كافة أنحاء العالم على أوسع نطاق. ومنذ طرحها لأول مرة في عام 2015، قامت هواوي بشحن 200 مليون وحدة من هواتف سلسلة Y Series على مستوى العالم. وقد سجلت هذه السلسلة- إلى جانب السوق الصينية- نمواً قوياً على مستوى المبيعات في الأسواق الخارجية.

إذاً، ما هي المزايا التي أضافتها هواوي لجعل هواتفها من الفئة الأساسية تنافسية للغاية؟

لطالما التزمت هواوي بالابتكار وتقديم منتجات عالية الجودة، ولكن قد نتساءل: كيف يمكن لهواوي أن تجعل هذه المزايا مُتاحة في الهواتف ضمن الفئة الأساسية بما أن تكلفتها يجب أن تكون منخفضة؟ في الواقع، حققت هواوي ذلك بفضل تسخيرها لسنواتٍ طويلة من الخبرات التكنولوجية والمعارف العملية، وبلورة رؤىً عميقة حول احتياجات المستخدمين. وقد يعتقد الكثيرون أنه ليس من الصعب أبداً تقديم تجربة مُستخدم جيدة تشمل إمكانات الاتصالات وعمر البطارية ومزايا الكاميرا والتصميم والأداء وشاشة العرض وتصميم واجهة المستخدم؛ ولكن الحقيقة أن وراء كل ميزةٍ أو أداء عالي الجودة تكمن استثمارات كبيرة في مجالات البحث والتطوير. إذ تُنفق هواوي مليارات الدولارات على البحث والتطوير كل عام؛ ويشمل ذلك استثمار نسبة 10٪ إلى 15٪ من إيراداتها السنوية، بالإضافة إلى إنفاق حوالي 73 مليار دولار أمريكي على مدار العقد الماضي. كما استثمرت هواوي بحلول نهاية عام 2018 أكثر من 2 مليار دولار أمريكي لتطوير تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس لوحدها، وهو ما يتخطى إجمالي الاستثمارات من جميع شركات المعدات الرئيسيين في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

ما هي مزايا هواتف هواوي الذكية على صعيد البرامج والعتاد وتجربة المستخدم؟

تشتهر هواتف هواوي الذكية بتوظيف أحدث الابتكارات التكنولوجية، خاصة في مجال إمكانات الاتصالات المستقرة وأنظمة الكاميرا المتقدمة، فضلاً عن العمر المديد للبطارية والعتاد القوى للكاميرا وتكنولوجيا الشحن الموثوقة. وقد نجحت هواوي من خلال معالج الرسوميات GPU Turbo في تحسين تجربة الألعاب بشكلٍ كبير في هواتفها. إلى جانب ذلك، تمتاز هواتف هواوي بقدرتها الفريدة على اجتذاب المستهلكين بتصاميمها النابضة بالألوان المذهلة، مثل اللون الكريستالي اللامع الذي تم إطلاقه هذا العام.

ويساعد سجل هواوي الزاخر بالخبرات التكنولوجية والعملية على ترقية سلسلة HUAWEI Y Series بصورة منتظمة، بما يشمل هواتف Y5 وY6 وY7 وY9. كما تمتاز هواتف سلسلة Y بتصاميمها العصرية وجودتها وموثوقيتها العالية، مما يجعلها الاختيار الأمثل من حيث التكلفة.

وأصبح الهاتف الجديد HUAWEI Y9s ذات التصميم الرائع متوفرا للطلب المسبق بسعر 1099 ريال. وبالإمكان الاستمتاع بهدية تصل قيّمة إذا قمت بشراء جهاز Y9s HUAWEI خلال مرحلة الطلب المسبق )الكمية محدودة(.