تهدف إلى توفير أفضل ورش العمل المتخصصة في التقنيات الحديثة للطلاب السعوديين ودعم توظيفهم

وقعت شركة سامسونج السعودية للإلكترونيات المحدودة مذكرة تفاهم مع أكاديمية مسك التابعة لمؤسسة الامير محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية” خلال فعاليات منتدى مسك العالمي في فندق فور سيزونز في مدينة الرياض، تهدف إلى تقديم برامج تدريبية في التقنيات الحديثة في المملكة العربية السعودية وتمكين الشباب السعوديين من الحصول على مهارات أكاديمية متقدمة تساعدهم في تطوير حياتهم المهنية ورفع مستوى الكفاءات في المملكة ودعم توظيفهم ونموهم في المستقبل المبني على التقنية. ووقع هذه الاتفاقية كلا من جاي وون جانغ، الرئيس المالي لشركة سامسونج السعودية للإلكترونيات المحدودة، والمهندس عمر النجار، الرئيس التنفيذي لأكاديمية مسك.

سيتم إطلاق مبادرة التعليم، المسماة “Samsung Innovation Campus” في أوائل عام 2020 وستقدم سلسلة من المبادرات لتزويد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عامًا بالمهارات التقنية، مع أكثر من 240 ساعة من التدريب الغامر. وتعكس المبادرة رؤية سامسونج المتمثلة في تمكين الشباب من الوصول إلى سوق العمل القائم على التكنولوجيا. وستقدم سامسونج التدريب اللازم وستختار أكاديمية مسك الطلاب الذين سيشاركون في ورش العمل وستوفر لهم مرافق التدريب.

وفي معرض تعليقه، قال واي جيه كيم، رئيس شركة سامسونج السعودية للإلكترونيات المحدودة: “يهدف برنامج المواطنة العالمية للشباب من سامسونج إلى تمكين فئة الشباب بمهارات المستقبل وتقديم التعليم العملي لفهم التقنيات التي ستُشكل مستقبلهم وتُثري النمو المستدام في العالم. ونتشرف في سامسونج بإطلاق هذا البرنامج في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع أكاديمية مسك تطوير الكفاءات المحلية في قطاع حيوي للمملكة والمنطقة العربية. هذه هي خطوة البداية لمزيد من التعاون المقبل نحو تحقيق برنامج تنمية القدرات البشرية في رؤية المملكة 2030 الذي يهدف إلى تحسين مخرجات منظومة التعليم والتدريب، وتقديم التدريب المستمر للوصول إلى المستويات العالمية. وسيحقق هذا البرنامج الشمولية والجودة والمرونة وخدمة العديد من شرائح المجتمع تعزيزا لريادة المملكة إقليميا وتنافسيتها دوليا”.

ومن جهته قال المهندس عمر النجار، الرئيس التنفيذي لأكاديمية مسك: ” تسعى الأكاديمية الى تمكين الشباب السعودي نحو مستقبل قيادي في جميع المجالات. وتأتي هذه الاتفاقية مع واحدة من أكبر الشركات العالمية، سامسونج، في إطار تقني تعليمي وعملي في آن واحد يهدف الى صناعة جيل يتوافق مع معاير ومهارات رؤية السعودية 2030″.

وستغير التقنيات الحديثة شتى القطاعات التقليدية ومجالات الحياة اليومية في المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية والعالم وسيكون لها دور محوري في رقمنة العديد من القطاعات. ويهدف برنامج سامسونج للابتكار Samsung Innovation Campus إلى سد فجوة شح المهارات المحلية الخبيرة بالتقنيات المتقدمة وزيادة سرعة وتيرة التحول الرقمي في المملكة والمساهمة في تحقيق رؤية القيادة في المملكة نحو بناء اقتصاد معرفي تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.