ضمن الشراكة التي تربط بين التعاونية رائدة التأمين في المملكة العربية السعودية ونادي الهلال، زعيم آسيا، أطلقت شركة التعاونية للتأمين عرضاً خاصاً لعملاء الشامل لتأمين المركبات والذي يتيح لهم فرصة الحصول على قميص نادي الهلال هدية مع كل وثيقة مجددة أو جديدة تصدر خلال الفترة من بداية العرض إلى 31 ديسمبر 2019.

يأتي ذلك في إطار حملة موسعة تنفذها التعاونية لخدمة القاعدة الكبيرة من جماهير الهلال وتلبية احتياجاتهم من برامج تأمين المركبات التي تقدمها التعاونية، شركة التأمين الرائدة في المملكة، حيث توفر الحماية لمختلف أنواع السيارات في المملكة وتتضمن التأمين الشامل للمركبات، وتأمين سند للمسؤولية ضد الغير، وتأمين سند بلس للمركبات الخصوصية، حيث تمنح هذه البرامج تغطيات أساسية للمركبة المؤمن عليها، وللمسؤلية الناتجة عن أضرار الغير وممتلكاتهم، بالإضافة إلى التوسعات التي تتيحها لزيادة الحماية للمركبة وللسائقين والركاب.

وعن كيفية الاستفادة من هذا العرض، أوضح نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات ماجد أحمد البهيتي يشمل العرض جميع عملاء تأمين الشامل من الأفراد، حيث يمكن لكل فرد يشتري أو يجدد وثيقة التأمين الشامل خلال فترة العرض استلام قميص النادي في متجر موج بالرياض، أما العملاء من خارج الرياض فستصلهم رسالة نصية على جوالاتهم تحتوي على رابط طلب إلكتروني سيقومون بتعبئته وبالتالي سيصلهم القميص على عناوينهم الموجودة في الطلب.

وأضاف البهيتي إن العرض متاح عند شراء التأمين الشامل من جميع قنوات البيع بالتعاونية سواء المتجر الإلكتروني، أو مركز الاتصال أو أحد فروع الشركة في مختلف المناطق والتي يزيد عددها عن 100 فرع، مشيراً إلى أن التعاونية تمنح هدية واحدة لكل وثيقة بغض النظر عن عدد السيارات المشمولة في الوثيقة.

هذا، وكانت التعاونية قد أعلنت في وقت سابق عن خدمة المساعدة على الطريق التي تقدمها الشركة مجاناً لعملاء تأمين المركبات سواء في حالات الأعطال أو الحوادث، حيث توفر لهم المساعدة المطلوبة في الحالات الطارئة والتي تشمل تبديل الإطار، وتشغيل البطارية، ونفاد الوقود وسحب المركبة المتعطلة إلى مركز الإصلاح.

كما تتيح التعاونية للعملاء الاستفادة من برنامج إثراء، الذي يعد برنامج الولاء الأول من نوعه في قطاع التأمين السعودي، ليثري العميل بمزايا وخصومات على مشترياتهم لدى الشركاء في مختلف القطاعات التجارية، وبعروض خاصة طوال أيام السنة.