أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، الرائدة في تمكين التحوّل الرقمي وتقديم خدمات ومنصّات مبتكرة للعملاء في الكويت، وإحدى شركات مجموعة STC، عن تعاونها مع شركة إنتغرال في إطلاق أحدث أجهزتها المبتكرة “جوّي TV هوم”، للمرة لأولى عبر الوكيل في الكويت شركة NHE Group، وسوف تكون متوفّرة مع باقات VIVA للدفع الآجل.

وجاء هذا التعاون نتيجة شراكة استراتيجية مع إنتغرال، الشركة الرائدة في مجال الترفيه الرقمي والرياضي والحلول المتعلّقة بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومطوّر منصة جوّي TV، التي تقود خدمة مبتكرة ورائدة في المنطقة.

وتقدّم منصّة جوّي TV أقوى محتوى ترفيهي متنوّع يلبي الاحتياجات الترفيهية للأسر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتضمن المحتوى مجموعة من البرامج المميّزة والمنوّعة ما بين العربية والأجنبية والتركية، وبرامج الأطفال، والمحتوى الرياضي، ويمكن للمستخدم مشاهدتها عبر البث المباشر، أو عند الطلب. إضافة إلى ذلك، يمكّن جوّي TV المستخدم من الوصول إلى عناوين البرامج التي تعرض على كل من كارتون نتورك، STARZPLAY، قناة فوكس،Wide Khaliji, BluTV . كما يقدّم بثاً مباشراً من شبكة MBC، روتانا، وقناة فوكس.

ويوفر جوّي TV أكثر من 10,000 محتوى فيديو، باللغتين العربية والإنكليزية، إضافة إلى العديد من المزايا، حيث يتيح للمستخدم العودة إلى بداية البرنامج التلفزيوني في أي وقت لمشاهدة الأجزاء التي فاتته.

إضافة إلى ذلك، بدأت منصة جوّي TV مؤخراً في إطلاق محتوى محلّي لاقى استحساناً كبيراً لدى المشاهدين، وحصل على تصنيفات عالية ومشاهدة إقليمية واسعة. ويضمّ المحتوى كلاً من مسلسل «قلبت جد»، ومسلسل «استديو المشاهير». كما تعمل على إنتاج المزيد من المحتوى المحلّي الذي سيتم إطلاقه قريباً. ويمكن للمستخدمين الاستمتاع بتلك المنتجات حصرياً عبر “جوّي TV هوم”، أو من خلال تطبيق جوّي TV، على الهاتف الذكي والكومبيوتر اللوحي.

وفي هذا الصدد، أكدت السيدة حنين الفليج، الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات الأفراد في VIVA، دعمها للشراكة الاستراتيجية مع جوّي TV، والتي تعتبر خطوة أساسية في تحقيق رؤية الشركة لعصر جديد في مجال الترفيه في كل أنحاء الكويت حيث تقدّم أحدث خدمات ومنتجات OTT. وأضافت: “إننا نتطلع إلى الاستمرار في تزويد عملائنا بمنتجات وخدمات متطوّرة تلبّي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وتثري تجربتهم لتتوافق مع المستوى العالمي”.

من جهته، عبّر السيد الأستاذ حمود الرميان، الرئيس التنفيذي لشركة إنتغرال، عن “سعادته بالشراكة التي وقعت مع VIVA الكويت، والتي ستمكّن المستخدمين في الكويت من الوصول إلى مجموعة كبيرة ومتنوّعة من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية. وأضاف أن منصة جوّي TV تقدم محتوى يناسب الأذواق كافة، وتعزز منتجاتها بشكل يتوافق مع المنتجات التي تقدّمها VIVA اليوم في الكويت. وأكد أن إنتغرال تعمل من خلال هذه الخطوة، على التوسّع الإقليمي وفق خطة استراتيجية بهدف الوصول إلى الصدارة في قطاع الترفيه الرقمي.”

لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذه الشراكة، يستطيع العملاء متابعة منصّات VIVA الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو زيارة أحد فروع الشركة، تطبيق VIVA، أو زيارة موقع الشركة الإلكتروني www.viva.com.kw، كما يمكنهم الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 102 في أي وقت للحصول على المساعدة.