“الفارابي للبتروكيماويات” أكبر منتج للبرافين تدشن هويتها وعلامتها التجارية الجديدة

كشفت شركة الفارابي للبتروكيماويات عن هويتها وشعارها الجديد خلال الحفل الذي اقامته أمس في فندق الانتركونتننتال بالجبيل بحضور نخبة من المهتمين في قطاع الصناعة والاقتصاد والصحافة والإعلام، وقام المهندس: محمد ظافر الوادعي الرئيس التنفيذي لشركة الفارابي للبتروكيماويات بالكشف عن هويتها وشعارها الجديد معلناً بأن شركة الفارابي سوف تكون أكبر منتج للبرافين (NP) وثاني أكبر منتج لمادة ألكيل البنزين الخطي (LAB) في العالم. كما أضاف المهندس الوادعي بأن شركة الفارابي سوف تقوم بإنتاج العديد من المنتجات التحويلية والمتخصصة في نفس الوقت. كما ذكر بأن المشاريع الجديدة سوف يتم تشغيلها بإذن الله في الربع الأول من العام 2020م وان 80% من مواد المشتقات التحويلية والمتخصصة التي ستنتجها الشركة في هذه المشاريع سوف تكون بدائل للاستيراد المباشر لها والتي سوف تقدم مساهمة كبيرة في تطور اقتصاد المملكة العربية السعودية.

واضاف الوادعي: أن الفارابي هي شركة مساهمة مقفلة سعودية مملوكة بالكامل (%100) أنشئت عام 2002م وبدأت التشغيل التجاري عام 2006م. ومنذ نشأتها كانت ولا تزال قصة لنجاح الصناعة السعودية حيث تبقى نموذجا يحتذى بها للكثيرين من المستثمرين الصناعيين في السعودية..

فقد حازت اليوم الفارابي على منصب القيادة عالميا في انتاج مادة البرافين (NP) ومادة ألكيل البنزين الخطي (LAB) مع سجلات حافلة بالنجاح من ناحية التميز التصنيعي والتسويق المباشر لكافة انحاء العالم.

وقد استثمرت الشركة أكثر من 7 مليار ريال في الأصول وحاليا في مراحلها النهائية لإكمال توسعاتها العملاقة في كل من الجبيل وينبع للمساهمة بشكل فعال في تحقيق اهداف رؤية المملكة 2030 من خلال التوطين وزيادة الناتج المحلي واضافة القيمة الاقتصادية وتوطين بدائل الاستيراد والإبداع والتكنولوجيا المتطورة وخلق فرص عمل وتنمية المهارات والمواهب للشباب السعودي.

وقبل ختام خطابه، أكد سعادة الرئيس التنفيذي بأن شركة الفارابي سوف تنجز الآتي بإذن الله:

• زيادة النمو في انتاج مواد المشتقات التحويلية التي تسهم في تغطية احتياجات المملكة العربية السعودية

• زيادة الانتاج من 0.25 الى 1 مليون طن

• زيادة الإيرادات من 1.5 الى 4.5 مليار ريال

• الاستثمار في المشاريع التحويلية المستهدفة لتوطين بعض المواد المستوردة بنسبة 100%

• استثمارات كبيرة في الابحاث والتطوير و توطين المعرفة والخبرات.

• توفير فرص وظيفية للشباب السعودي وزيادة التوظيف المباشر من 300 الى 1000 وظيفة