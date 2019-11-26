بطولة كأس العالم للجولف من الخطوط الجوية التركية تصل إلى بيليك في أنطاليا

وصلت بطولة كأس العالم للجولف من الخطوط الجوية التركية، التي تصل لبلدان ووجهات دولية أكثر من أي خطوط جوية أخرى، للمرة السابعة إلى أنطاليا يومي 4 و5 نوفمبر 2019.

وإضافة إلى منح فرق الشركات فرصة تواصل استثنائية، يستمتع المشاركون في المسابقة بضيافة الخطوط الجوية التركية رفيعة المستوى ويممارسة الجولف في أفضل مضامير الجولف حول العالم.

وكان أكثر من ثمانية آلاف لاعب – جميعهم من كبار الشخصيات المدعويين من قبل الخطوط الجوية التركية – قد تنافسوا ضمن أكثر من 100 بطولة محلية حول العالم، ليضمن الفائزون بهذه البطولات مكانهم في النهائيات الكبرى في أنطاليا.

يذكر أن بطولة العالم للجولف من الخطوط الجوية التركية تأسست عام 2013 من قبل الناقل الوطني التركي كجزء من التزامها بالرياضة والجولف، والذي يشمل أيضاً دعمها لبطولة الخطوط الجوية التركية الأوروبية المفتوحة، وبطولة تحدي الخطوط الجوية التركية.

وقال محمد إلكر أيجي، رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في الخطوط الجوية التركية: “كأس العالم للجولف من الخطوط الجوية التركية فعالية نفتخر بها كثيراً، كما إنها مستمرة بالنمو والتحسن عاماً بعد عام. يسعدنا أن نقيم هذه الفعالية، التي أصبحت حالياً ذات أهمية كبيرة في جدول مشاركات كل لاعبي الجولف، في أنطاليا التي تعتبر بدورها واحدةً من الوجهات السياحية المفضلة في تركيا والمعروفة عالمياً بساحلها الفيروزي وجمال طبيعتها”.

يذكر أن هذا العام شهد انتقال الخطوط الجوية التركية إلى مقرها الجديد في مطار إسطنبول، المنشأة المميزة التي سيتابع الناقل العالمي مسيرة اتساعه فيها. وتصل الخطوط الجوية التركية، التي تحمل عضوية “ستار ألاينس”، إلى 316 وجهة في 126 بلداً، وتتيح من مقرها الجديد في قلب حركة الطيران العالمية لضيوفها اكتشاف المزيد من أنحاء العالم، وكذلك مضامير الجولف المبهرة في تركيا.