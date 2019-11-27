• حل مبتكر مشترك لتعزيز قدرات الاتصال والسرعة في قطاع النقل

• تكنولوجيا مبتكرة لتبسيط مفهوم المعيارية البصرية وإنشاء بنية أساسية مستقبلية

تضافرت جهود كل من “اتصالات” و”هواوي” للانتهاء من النسخة التجريبية الأولى من نوعها من الاتصال المتقاطع البصري بالكامل المدمج (OXC) في قطاع النقل، مما يعزز من قدرات الاتصال والسرعة، حيث تعمل هذه التكنولوجيا المتطورة على تبسيط المعيارية البصرية وإنشاء شبكات مستقبلية.

وتعزز النسخة التجريبية لسلسلة “OptiXtrans series OSN 9800 P32C” مكانة اتصالات الرائدة في مجال الابتكار التكنولوجي لشبكات النقل وتدعم تطبيق حلول OXC.

ويستخدم جهاز OXC من قبل شركات الاتصالات لتبديل الإشارات الضوئية عالية السرعة في شبكة الألياف الضوئية، مثل الشبكة المتداخلة البصرية. وستساعد هذه التقنية المتقدمة في إعادة بناء وتبسيط معيارية الطبقة البصرية، إضافة إلى تعزيز الإمكانات المستقبلية للشبكة. كما سيؤدي هذا الحل إلى تحسين قابلية الشبكة للتوسع بشكل كبير، وتقصير وقت التسويق (TTM) للخدمات الجديدة، ويقلل من تكاليف التشغيل والصيانة (O&M).

ويُعد OptiXtrans OSN 9800 P32C بمثابة جهاز OXC بسعة كبيرة، والذي يُمكن استخدامه في الطبقة الرئيسية للشبكة أو طبقة التجميع. حيث يفي بمتطلبات الإعداد السريع لخدمات الشبكة الكبيرة ونشرها في أرجاء شبكة النقل.

وبهذه المناسبة، صرح إسماعيل الحمادي، نائب الرئيس الأول لتطوير الشبكات في اتصالات، قائلاً: “ينسجم هذا المشروع المبتكر المشترك مع ’هواوي‘ مع استراتيجية ’اتصالات‘ الشاملة والمتمثلة في “قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات”، وهو الأمر الذي يحفزنا على الاستثمار بشكل مستمر للارتقاء بالقدرات الشبكية لمواكبة تطلعات واحتياجات عملائنا. وأضاف الحمادي: “سيعمل هذا الحل الجديد مع هواوي على تعزيز تطوير البنية الأساسية وتبسيط الشبكة مما يقلل من وقت تقديم الخدمة، ويحسن الكفاءة في التشغيل والصيانة لتوفير تجربة مثالية لاستخدام الشبكة للعملاء.”

وفي هذا الصدد، قال سيمون لو، رئيس شبكة الإرسال في هواوي: “لقد استمتعنا بالعمل مع اتصالات على الانتهاء من النسخة التجريبية المشتركة لجهاز OXC المدمج. يُمثل هذا الحل المبتكر الذي سيعيد تعريف وتبسيط المنهجية لتطوير الطبقة البصرية في صناعة النقل. ستواصل هواوي إجراء الأبحاث والابتكارات التكنولوجية لتزويد اتصالات بحل ON2.0 ذكي ومبسط وعريض النطاق للإرسال متعدد البصريات، مما يساعد اتصالات على تحقيق نجاح تجاري.”

مع ظهور التقنيات والخدمات الجديدة مثل الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء (IoT) والوسائط المتدفقة، تتوقع اتصالات مواصلة التعاون مع الشركاء في ابتكار منتجات وقطاعات تكنولوجية مختلفة، بما في ذلك الخدمات الناشئة والأداء العالي والإرسال كبير السعة، وكفاءة التشغيل والصيانة (O&M). لتلبية هذه المتطلبات، أطلقت كل من اتصالات وهواوي حلاً رائدًا للابتكار المشترك.

حقق المنتج ثلاث طفرات ابتكارية كبيرة:

الأول، المنتج ذو السعة الأكبر في القطاع. يتم استخدام تقنية أجهزة عرض الكريستال السائل على السيليكون (LCoS) لتمكين قدرة التحويل البصري إلى مستوى Pbps وتحقيق أعلى قدرة إعداد مضغوطة بمقدار 16 درجة في الصناعة. يبلغ تكامل الجهاز 9 أضعاف حل مُضاعِف الإضافة الضوئية القابلة لإعادة التشكيل التقليدية (ROADM)، والذي يمكن أن يوفر 80% من مساحة الغرفة.

الثاني، اتصال الألياف الضوئية الصفري. استنادًا إلى تقنية اللوحة الخلفية الضوئية الفريدة في هذه الصناعة، يُمكن لمنتج OXC طباعة أكثر من 1000 من الألياف الضوئية على اللوحة الخلفية بحجم A4، وتقصير وقت توفير الخدمة من 30 دقيقة إلى 3 دقائق ودعم جدولة الألياف التلقائية بالكامل.

الثالث، تصور الطبقة البصرية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها على مستوى الدقيقة. تعتمد الطبقة البصرية الرقمية تقنية التسمية البصرية التي طورتها شركة هواوي لدعم الرؤية الشاملة لحالة الشبكة على مستوى الطول الموجي. يتم تقصير وقت استكشاف الأخطاء وإصلاحها في الشبكة البصرية من ساعات إلى دقائق لتحقيق كفاءة تشغيل وصيانة الطبقة البصرية.

ما تزال هواوي ملتزمة بفتح آفاق التعاون وتشجيع تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل استباقي. في إطار التقدم الهائل المُحرز لتقنية OXC، ستعمل هواوي على زيادة عرض النطاق الترددي للشبكة، وخلق قيمة أكبر للعملاء، وبناء عالم متصل بشكل أفضل لتحفيز فرص العمل غير المحدودة.