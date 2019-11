أعلنت فرقة Now United وشركة بيبسي® اليوم عن بدء البحث عن عضو جديد من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للانضمام إلى أول مجموعة بوب عالمية، والتي أسسها المنتج الموسيقي ورائد الأعمال سيمون فولر. ويأتي هذا القرار بعد الأداء المذهل الذي قدمته الفرقة على الهواء مباشرة الشهر الماضي في دبي خلال فعالية إطلاق منتج بيبسي بلاك® الجديد، حيث تميزت الفعالية بحضور حاشد لعشاق هذه الفرقة وشخصيات مؤثرة في مجال الموسيقى من جميع أنحاء المنطقة.

وسيتيح البحث عن العضو الجديد تعزيز أواصر العلاقات التي تجمع بين شركة بيبسي وسيمون فولر وفرقته الموسيقية المميزة، كما سيؤكد التزام العلامة التجارية الدائم بدعم المواهب الموسيقية الناشئة في المنطقة وعلى مستوى العالم أيضاً. وجدير بالذكر أن فرقة Now United تمثل حجر الأساس في حملة بيبسي الدولية “لمجرد حبها”.

وتتألف الفرقة حالياً من 14 فناناً وفنانة من الشباب، ينحدر كل منهم من بلد مختلف، ويرى فولر أن إضافة عضو جديد من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو خطوة طبيعية وهامة في رحلة تطوير هذه الفرقة.

وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال فولر: “تتمحور فرقة Now United حول تعاون مواهب شابة مذهلة للتعبير عن شغفهم بالموسيقى والرقص، وتمثيل الخلفيات التي ينحدرون منها بروح إيجابية فريدة من نوعها. وتتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بموروث موسيقي غني ومتنوع، ولهذا فإننا نتطلع إلى إيجاد موهبة استثنائية تمثل هذه المنطقة على الساحة العالمية، سواء من الرياض أو عمّان أو بيروت أو القاهرة أو أي مكان آخر في هذا الجزء الرائع من العالم. ولطالما ألهمت بيبسي طموحاتي في هذا المجال، ولذلك فهي الشريك الأنسب الذي يمكن أن يساعدنا في مسعانا هذا”.

وفي سياق البحث عن العضو الجديد، توجه فرقة Now United وشركة بيبسي دعوة للفنانين الراغبين بالتنافس للانضمام إلى الفرقة من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لإرسال فيديو لتجربة أداء من خلال الموقع الإلكتروني: www.search.nowunited.com. وسيقوم فولر والفرقة بعد ذلك باختيار أفضل المرشحين للمشاركة في برنامج تدريبي من المخطط تنظيمه في أواخر شهر يناير القادم، وسيتم على إثر ذلك اختيار أحد المرشحين ليكون أحدث عضو في فرقة “Now United”.

من جانبها، قالت شيفاني باليفال، الفنانة الهندية في فرقة البوب العالمية Now United: “نحن سعداء للغاية بدعم بيبسي لنا في بحثنا عن أحدث عضو في عائلة Now United. كما أننا متحمسون جداً للعودة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للبحث عن هذا الفرد الجديد الذي سينضم إلى عائلتنا الموسيقية الفريدة من نوعها، نحن واثقون من أننا سنجد شخصاً رائعاً ومميزاً هنا”.

وأضاف نديم نقفور، نائب الرئيس ومدير عام الامتياز التجاري للمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شركة بيبسيكو: “يسرنا الترحيب بعودة فرقة United Now إلى المنطقة، والتعاون معهم في مسعاهم للعثور على أحدث عضو سينضم إلى الفرقة. تتمتع بيبسي بتاريخ طويل من العمل مع فنانين صاعدين متميزين، ونحن متحمسون جداً للتعرف على الموهبة الاستثنائية التي ستنضم إلى الفرقة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.