هواوي تطرح جهازها اللوحي HUAWEI MediaPad M5 lite 10 المزود بقلم M-Pen lite

أعلنت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة عن فتح الباب أمام طلبات الشراء المسبق لجهاز هواوي اللوحي من طراز HUAWEI MediaPad M5 lite 10. ويهدف هذا الطراز إلى تزويد المستخدمين بتجربة ترفيهية غامرة، إلى جانب الاستمتاع بقلم M-Pen lite الإلكتروني الذي يعزز أداء الجهاز والجيل المحسّن من ذاكرتي الوصول العشوائي RAM ومساحة التخزين الداخلية ROM.

تجربة سمعية بصرية غامرة

يتميّز الجهاز بشاشة رائعة من نوع Full HD IPS كاملة الوضوح بدقة 1920*1200 بكسل. ومن جانبها، تُسهم تقنية ClariVu 5.0 الرائدة في القطاع في تعزيز أداء الشاشة ووضوحها؛ إذ تُعدل هذه التقنية مستويات تباين وتناسق الألوان بالاعتماد على طيف من الخوارزميات الذكية، التي تستهدف حالات مشاهدة مقاطع الفيديو أو استعراض الصور على حد سواء لمنح المستخدم تجربة نابضة بالحياة.

أمّا في مجال الصوتيات، فيأتي النموذج المزود بشاشة من مقاس 10.1 بوصة من جهاز HUAWEI MediaPad M5 lite 10 مع مجموعة من مكبرات الصوت الرباعية؛ حيث جرى تصميم هذا النموذج بالتحديد بالتعاون مع علامة ’هارمان كاردون‘ الشهيرة عالمياً لمنح العملاء تجربة صوتية من الطراز الرفيع. كما شارك فريق “الأذن الذهبية” لهندسة الصوتيات لدى ’هارمان كاردون‘ في إجراء كافة الاستبيانات والاختبارات اللازمة، والتي لم يوفر فيها الفريق جُهداً في سبيل تلبية كافة معايير التي تضمن تقديم أعلى مستويات التجربة الصوتية جودة على الإطلاق.

وعلاوة على ذلك، فمن شأن المؤثرات الصوتية المحيطية ثلاثية الأبعاد المُذهلة أن تضاعف الأثر وتأخذكم بعيداً من خلال مضخّمات الصوت الذكية المخصصة التي تتمتع بها. ومن جانبها، تعمل تقنية Histen 5.0 لتحسين الصوت من هواوي في الحد من معدلات الضجيج الخارجي ورفع سوية أثر الموجات الصوتية ذات الترددات المنخفضة.

قلم إلكتروني عصري من طراز M-Pen lite Stylus

يتمتع قلم M-Pen lite Stylus بهيكل معدني أنيق ووزن مثالي يمنحكم شعوراً في غاية السلاسة عند حمله في اليد. كما تسمح خاصية حساسية ضغط المتقدمة التي تبلغ 2048 طبقة للمستخدمين بكتابة الملاحظات أو تحديد رسائل البريد الإلكتروني بكل سهولة. ويتسم قوام هذا القلم المعدني بلونه الفضي الرمادي بلمسة كلاسيكية متميّزة. كما يستكمل جمال إطلالتكم الأنيقة سواء لدى حضور الاجتماعات أو عند البقاء في المنزل. ويلعب التصميم الذكي لمشبك القلم دوراً رئيسياً في ضمان عدم فقدانه بشكل عرضي.

يُمكن شراء قلم M-Pen lite Stylus بشكل منفصل أو مُرفقاً مع علبة الجهاز، بناءً على سياسة البيع المعتمدة محلياً

رُكن الأطفال المزود بخمسة أوضاع معززة لراحة العين

نُدرك بلا شك بأنّ الأطفال هُم من المستخدمين الدائمين للأجهزة اللوحية؛ لا سيّما وأنهم يقضون ساعات طويلة في مشاهدة الرسوم المتحركة أو الاستمتاع بالألعاب الإلكترونية، الأمر الذي قد يترك أثراً مباشراً على بصرهم وعلى عمليتهم التعليمية. وكنتيجة لذلك، أخذت هواوي لدى تصميم جهاز MediaPad M5 lite 10 بالاعتبار مُختلف السيناريوهات التي قد يستخدم فيها الأطفال هذا الجهاز. ويُمكنكم بفضل ركن الأطفال هذا وضع حدود لمدى استخدام أطفالكم للجهاز وتخصيص المحتوى الذي يظهر عليه.

وإلى جانب ميزة رقابة الأهل، يوفر جهاز HUAWEI MediaPad M5 lite 10 خمسة أوضاع معززة لراحة العين من أجل حماية قدرات أطفالكم البصرية، وهي: التذكير بالمسافة الأمثل (يقدم تنبيهات ذكية عند اقتراب الجهاز لمسافة تقل عن 25 سم عن الوجه)، ودليل الوضعية (والذي ينبه أطفالكم بضرورة عدم القراءة من الجهاز في وضعية الاستلقاء)، والتعديل الذكي للإضاءة، وفلتر الأشعة الزرقاء، والتحكم بفترات الاستخدام.

الأداء المتميز

تم تزويد جهاز HUAWEI MediaPad M5 lite 10 بمعالج قوي ثُماني النواة ليمنحكم أقصى درجات الأداء ويوفر دعماً فائقاً لممارسة الألعاب الإلكترونية وتصفح الإنترنت ومتابعة رسائل البريد الإلكتروني. ومن جانبها، توفر واجهة المستخدم EMUI 8.0 تجربة سلسة وأكثر سهولة في الاستخدام؛ ويحمل الجهاز في هيكله بطارية عملاقة بسعة 7500 مللي أمبير معززة بتقنية QuickCharge للشحن السريع من هواوي. وبالإضافة إلى ذلك، تمت ترقية ذاكرة الوصول العشوائي من 3 إلى 4 جيجابايت ومساحة التخزين الداخلية من 32 إلى 64 جيجابايت.

التوفر والأسعار:

يتوفر جهاز HUAWEI MediaPad M5 lite 10 للطلب المسبق بدءاً من 28 نوفمبر ولغاية 4 ديسمبر 2019 بسعر 1199 ريال سعودي يتضمّن هدية قيّمة عبارة عن مكبّر صوتي من هواوي )فقط خلال فترة الطلب المسبق( وذلك في متجر هواوي الرئيسي في مول ’الرياض بارك‘ ومتجر هواوي الإلكتروني ولدى العديد من الموزّعين المعتمدين في المملكة العربية السعودية.