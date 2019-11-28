أعلنت شركة جنرال ميلز الأمريكية المتخصصة في الصناعات الغذائية عن إطلاق منتجات ومخبوزات بيلسبري في السوق السعودية في خطوة تهدف إلى توفير منتجات سهلة وصحية للعملاء في المملكة العربية السعودية، وذلك بالشراكة مع شركة أحمد عبد الوهاب عابد للتجارة ، التي تعد الأولى في خدمة صناعة الخبز والحلويات في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال مشاركة شركة جنرال ميلز في معرض هوريكا – السعودية 2019، الذي يُصنف كأكبر معرض متخصص بالمأكولات والمشروبات والضيافة في المملكة العربية السعودية، ويقام في الفترة الواقعة ما بين 26 و28 نوفمبر 2019 في العاصمة السعودية الرياض.

ومن شأن هذه الشراكة الجديدة، أن تعمل على توسيع نطاق عمل شركة “جنرال ميلز” في السوق السعودية، من خلال توريد المكونات والمواد اللازمة في صناعة المخبوزات باستخدام منتجات ذات جودة عالية، فضلا عن تطوير وتوسيع دائرة التوزيع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشمل المنتجات المزيج الجاف لكل من كعكة كريم، وكعكة الإسفنج، وكوب الكيك، وخليط الدونات، وخلطات الفطائر والكريب، والبانكيك والوافل.

ويتمتع خبراء التغذية في بيلسبري بخبرة طويلة تتجاوز 150 عاماً في خبز المعجنات لتقديم تجارب لا تنسى لعملائها الذين توزع لهم منتجاتها في أكثر من 100 دولة حول العالم؛ حيث تقدم بيلسبري مجموعة كاملة من منتجات العجين المجمد، والدقيق، والخلطات الصحية عبر استراتيجيتها في الجمع بين رغبة العملاء، وصحتهم، والطعم اللذيذ، وفقا لأعلى مواصفات الجودة العالمية.

وقال مهند أحمد عابد، مدير تطوير الاعمال والمنتجات لشركة أحمد عبد الوهاب عابد للتجارة: “نجحت بيلسبري من خلال منتجاتها المصنعة وفقا لأعلى مستويات الجودة والتكنولوجيا، بالدخول إلى السوق السعودية من خلال التوزيع على أكثر من 30 متجر بيع بالتجزئة، وعبر 13 شبكة تسويق”.

من جانبه، قال وسام منقارة ، مدير الخدمات الغذائية الإقليمي في شركة جنرال ميلز: “تعد المملكة العربية السعودية سوقًا مهمًا بالنسبة لنا حيث هناك طلب كبير على مجموعة متنوعة من المنتجات والجودة … يسعدنا إقامة شراكة بين الشركة المصنعة والتوزيع مع شركة أحمد عبد الوهاب عابد للتجارة والتي توفر لنا فرصة قوية لتوسيع نطاق خدماتنا في سوق المملكة العربية السعودية نظرا لشبكتها الواسعة في التوزيع”.

ويتوقع أن يصل سوق الخدمات الغذائية في المملكة العربية السعودية إلى 31.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024 بمعدل نمو سنوي نسبته 5.9٪ خلال الفترة المتوقعة (2019-2024).

وسيكون الدافع وراء هذه الطفرة هو التحول في عادات وتفضيلات تناول الطعام في الخارج، ومفاهيم المطاعم التي يدعمها نمو قطاع التجزئة والضيافة، عدا عن طلب الطعام عبر الإنترنت. عدا عن الزيادة السكانية المتزايدة وتدفق السياحة المتزايد الأمر الذي يؤثر على صناعة الأغذية والمشروبات في المنطقة خلال السنوات المقبلة.