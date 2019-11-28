هواوي تطلق هاتف HUAWEI Y9s في المملكة العربية السعودية

هاتف HUAWEI Y9s يقدم تصويرا مذهلا مع تجربة شاشة العرض الكاملة وكاميرا ثلاثية معززة بالذكاء الاصطناعي بدقة 48 ميجابكسل، وتصميم مميز للكاميرا الأمامية المنبثقة

طرحت شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية المحدودة اليوم جهاز HUAWEI Y9s، أحدث هواتفها الذكية من الفئة الأساسية التي تتميز بتصميم معاصر وجميل، وخواص مذهلة تجعل منه هاتفاً رائداً في هذه الفئة بالسوق. وبفضل كاميرا الزاوية العريضة جداً بدقة 48 ميجابكسل الثلاثية المعززة بالذكاء الاصطناعي، يقدم الهاتف تجربة تصوير فوتوغرافي مذهلة؛ وتم تزويد هاتف HUAWEI Y9s بشاشة عرض كاملة FullView عالية الوضوح قياس 6.59 بوصة، وكاميرا أمامية منبثقة ومدمجة لتجربة مشاهدة استثنائية كاملة.

ومع مظهر يضاهي مواصفاته المذهلة، يستمد الهاتف HUAWEI Y9s تصميمه من مفهوم “جماليات الوقت”. ويتوفر الهاتف في نموذجين: Breathing Crystal’ ‘ و’ Midnight Black ‘؛ فيمزج HUAWEI Y9s بين جمال الطبيعة والإتقان المعاصر في تصاميم أنيقة ترسي معايير جديدة لجماليات الهواتف الذكية من الفئة الأساسية.نظام رائد للكاميرا: كاميرا ثلاثية معززة بالذكاء الاصطناعي بدقة 48 ميجابكسل

زودت هواوي هاتفها بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير بزاوية عريضة جداً بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا العمق Depth Camera بدقة 2 ميجابكسل. وتوفر خوارزميات الذكاء الاصطناعي القوية من هواوي خواص ذكية من بينها إضاءة صور البورتريه بشكل ثلاثي الأبعاد 3D Portrait Lighting، وخاصية التعرف على المشهد المعززة بالذكاء الاصطناعي – والتي يمكنها التعرف إلى حوالي 22 سيناريو وأكثر من 500 مشهد، فضلاً عن النمط الليلي Handheld Night mode الذي يتيح تعرضاً طويلاً يصل حتى 6 ثوان. وبالنسبة للبيئات ذات الإضاءة المنخفضة، تتيح ميزة النمط الليلي تثبيت الصورة للحصول على تجربة تصوير ليلية عالية الجودة.

وتم تزويد HUAWEI Y9s بكاميرا أمامية منبثقة تلقائياً لصور السيلفي بدقة 16 ميجابكسل تنبثق بسلاسة من الحافة العليا للهاتف بمجرد تشغيل وضعية تصوير السيلفي. وبفضل الخواص القوية والبرمجيات المعززة بالذكاء الاصطناعي، فإن لهذه الكاميرا الأمامية القدرة على التقاط صور بإضاءة أفضل نظراً لخاصية صور السيلفي HDR Backlit Selfie للصورذات خلفيات عالية الإضاءة، بينما تستطيع خاصية التعرف على المشهد المعززة بالذكاء الاصطناعي إدراك حتى 8 سيناريوهات وتحسين الإعدادات المطلوبة. ويستطيع المستخدمون الاستمتاع بتأثيرات تشبه الاستديوهات الاحترافية مع خاصية الإضاءة ثلاثية الأبعاد لصور البورتريه.

شاشة عرض كاملة فائقة بقياس 6.59 بوصة تكشف عالماً غير محدود الآفاق

تم تزويد الهاتف بشاشة LCD قياس 6.59 بوصة بدقة 2340 × 1080 تُبرز التفاصيل الدقيقة، وتجعل ألوان الشاشة أكثر حيوية. وفضلاً عن السماعة الصغيرة المدمجة فى الإطار العلوي، وجهاز استشعار الإضاءة المحيطة المركب في الجزء السفلي، تتيح الكاميرا الأمامية المنبثقة إمكانية تزويد الشاشة بحواف أكثر رقة مع الحفاظ على سلامتها وتجربتها. ويمتاز HUAWEI Y9s بمعدل مرتفع من حيث قياسات الشاشة إلى الجسم 19.5:9، مما يزيد من مساحة المشاهدة، وتوفر الشاشة في وضعية التشغيل تجربة مشاهدة واضحة دون أي عوائق . وتختفي الحافتان العلوية والسفلية بمجرد إطفاء الشاشة، وتبدو كمرآة سوداء خالية من أي حدود.

ويولي الهاتف HUAWEI Y9s أهمية لراحة المستخدمين مع وضعية راحة العين Eye Comfort Mode التي توفر تجربة قراءة أكثر راحة. كما حصلت الشاشة على اعتماد TÜV Rheinland من الضوء الأزرق الضار. وبفضل تقنيات هواوي لعرض الشاشة تحت أشعة الشمس وتقنية تحسين عرض المحتوى والفيديو ، يمتلك الهاتف القدرة على ضبط شدة سطوع الشاشة بذكاء حسب الإضاءة المحيطة، مما يوفر تجربة مشاهدة أكثر راحة.

تصميم زجاجي من الخلف بلمسات جمالية رائعة

استكمالاً للخواص الشبيهة بالمرآة في الجزء الأمامي، يتلاعب تصميم اللوحة الخلفية بانعكاسات الضوء والظلال. وإضافة إلى النسخة الكلاسيكية بلون أسود منتصف الليل Midnight Black، يستمد التصميم باللون الكريستالي اللامع Breathing Crystal إيحاءه من التأثيرات اللونية لمسطحات الملح، فتعكس تأثيرات حالمة وتنقشها على الجهة الخلفية من الهاتف.

ويعتمد HUAWEI Y9s على خلفية مصنوعة من الزجاج للاستفادة من سحر الإتقان واللمسات الجمالية، وقد تم تصميمها بعملية ملمس تقنية النانو وذلك فى (نسخةBreathing Crystal فقط)، وتمتلك 21 طبقة من الزجاج المصقول. ويشكل الإطار المتوسط المصمم بتقنية القوس ثلاثي الأبعاد انتقالاً طبيعياً وانسيابياً من الجزء الخلفي إلى الشاشة الأمامية، مع توفير تجربة أكثر راحة وثباتاً في اليد.

كما يعتمد الهاتف على تصميم تمتزج فيه خاصية مستشعر بصمة الإصبع الجانبية وزرّ التشغيل في زرّ واحد. وتكفل هذه الميزة سلامة الجهتين الأمامية والخلفية، وتتيح للمستخدمين استخدام زر واحد لأغراض متعددة.

هاتف ذكي من الفئة الأساسية مع أداء مذهل ورائد

تم تزويد هاتف HUAWEI Y9s بمعالج Kirin 710F الذي يشغّل واجهة المستخدم المطوّرة EMUI9.1، ويوفر أداءً عالى مع استهلاك مخفّض من الطاقة للحصول على تجربة سلسة. ويمتاز الهاتف بسعة تخزين 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، المدعومة بالكامل بتقنية التخزين UFS2.1 ثنائية القناة وتقنية هواوي القوية من حيث النظام القابل للتمديد للملفات القابلة للقراءة فحسب (EROFS)، مما يمنح المستخدمين مساحة أكبر لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو والاستماع بالموسيقى. ويحتوي الهاتف على بطارية كبيرة بسعة 4000 ميلي أمبير/ساعي (قيمة نموذجية) بحيث لا يضطر المستخدمون للقلق من نفاذ البطارية أثناء الاستخدام اليومي. كما يأتي الهاتف HUAWEI Y9s مع وحدة معالجة الرسوميات GPU Turbo 3.0 التي تحسن الرسوميات أثناء اللعب للاستمتاع بتجربة ألعاب غامرة أكثر.

وكإضافة جديدة لمجموعة هواتف الفئة الأساسية من هواوي، يوفر HUAWEI Y9s مزيجاً رائعاً من الميزات والأداء الرائع. ويعتبر الحل الأمثل الذي يجتمع فيه الإتقان والجودة، بحيث يرتقي HUAWEI Y9s بهواتف الفئة الاساسية إلى مستويات جديدة كلياً من حيث اللمسات الجمالية.

يتوفر هاتف HUAWEI Y9s بلوني أسود منتصف الليل ’ Midnight Black ‘و الكريستالي اللامع ’ Breathing Crystal ‘ اعتباراً من اليوم في متجر هواوي الرئيسي في مول ’الرياض بارك‘ ومتجر هواوي الإلكتروني وفي العديد من متاجر التجزئة المعتمدة في المملكة العربية السعودية بسعر 1099 ريال.