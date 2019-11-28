ابراز فرح وابتكار وخيال مدينة الرياض

تعاونت منصة “تيك توك” وهي الوجهة الرائدة عالمياُ لتصوير مقاطع الفيديو القصيرة عبر الجوّال مع موسم الرياض لتعزيز القطاع السياحي المتنامي في عاصمة المملكة العربية السعودية. ينظم موسم الرياض، وهو حدث ضخم مدته ثلاثة أشهر، أكثر من 100 فعالية ترفيهية في 12 منطقة مختلفة ، تحت عنوان “تخيل”.

وقد أسفرت هذه الشراكة بين منصة “تيك توك” وموسم الرياض عن اطلاق تحدّ عالمي بدأ في 25 نوفمبر ويستمر حتى 1 ديسمبر ، يهدف الى ابراز التنوع وغنى الفعاليات المتتالية خلال هذا الموسم والى تسليط الضوء على مدينة الرياض كوجهة سياحية ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط ولكن في العالم كلّه.

وتعليقاً على هذا التعاون، قال السيد محمد حرب وهو مدير العمليات في منطقة الشرق الأوسط في “تيك توك”:” نحن نفتخر بالعمل بشكل وثيق ولأول مرة مع موسم الرياض للتأكيد على جمال عاصمة المملكة ، الرياض. لقد قمنا بدعوة مؤثرين عالميين من روسيا وكوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي لزيارة الرياض واستكشاف المدينة بعمق والمشاركة في التحدي. نأمل أن تكون هذه مجرد بداية رحلتنا لضخ الحيوية في القطاعات الإبداعية والثقافية في المملكة ، تماشياً مع رؤية 2030″.

وقام العديد من المؤثرين على منصة “تيك توك” بالمشاركة في التحدي والتخيّل من خلال تصوير مقاطع فيديو على لحن الأغنية الرسمية لموسم الرياض. وعلى هذه الفيدهات أن تبرز جمال السعودية ومدى الطموح والفرح والابتكار والقلب النابض لعاصمة المملكة. ولقد وصلت نسبة مشاهدة الفيديوهات على هاشتاغ #موسم_الرياض الى أكثر من 224.8 مليون مشاهدة خلال ثلاثة أيام فقط. الق نظرة على المحتوى الذي قدمه كل من مشاري هلال وأمل حسان ودجانة بهادر وتالا الصبا ومحمد عباس وشاركونا في التحدي.