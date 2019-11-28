“غروهي” تلتزم بصفر تلوث GROHE Goes ZERO : إنتاج خالي من انبعاثات الكربون بحلول عام 2020

• “غروهي” استطاعت زيادة كفاءتها في استخدام الطاقة بنسبة 24% والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 40%، متجاوزةً إلى حدٍ كبير أهدافها للإستدامة

• في العام 2019، حولّت العلامة التجارية العالمية جميع مصانع الإنتاج لديها إلى الكهرباء الخضراء

• “غروهي” ستعمل في المستقبل على إزالة آثار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي لا يمكن تجنبها، من خلال مشاريع التعويض

تُشكل الإستدامة عنصراً أساسياً في استراتيجية شركة “غروهي” ولا تزال منذ أكثر من عشرين عاماً. فمنذ العام 2000، التزمت العلامة التجارية الرائدة عالمياً في قطاع التجهيزات الصحّية في “مبادئها وتوجيهاتها للإستدامة”، من خلال مواصلة جهودها لتحسين كافة منتجاتها والإجراءات والخدمات فيما يتعلق بحماية البيئة والمحافظة على الموارد. ومنذ ذلك الوقت، أرست “غروهي” معايير جديدة للصناعة، من خلال تطبيق نهج الاستدامة 360 درجة الذي يشتمل على الموظفين والموردين والعملاء والعمليات والمنتجات والمساهمة الاجتماعية للشركة على حدٍ سواء. ولقد أثبتت “غروهي” مرة جديدة أنها تعمل وفق ما تعهدت به، حيث تتطلع إلى تحقيق هدفها بأن تصبح أول مصنع رائد لصناعة الأدوات الصحية يحقق إنتاج خالي من انبعاثات الكربون بحلول عام 2020. وفي تموز/ يوليو، وكجزء من مبادرة “غروهي تلتزم بصفر إنبعاثات GROHE goes ZERO”، حوّلت الشركة جميع مصانع الإنتاج الخمسة لديها حول العالم، بالإضافة إلى المراكز اللوجستية في ألمانيا إلى الكهرباء الخضراء. ومع إنطلاقة السنة المالية المقبلة في إبريل 2020، من المقرر أن تعمل “غروهي” على إزالة آثار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي لا يمكن تجنبها، من خلال مشروعين في إطار مشاريع التعويض.

المدير التنفيذي للعمليات في غروهي آي جي توماس فوهر قال:” أكثر من أي وقت مضى، يجب على الشركات المصنّعة مثل “غروهي” تحمل المسؤولية والسعي لتحقيق المزيد من الإستدامة”. وأضاف” منذ سنوات وحتى يومنا هذا، استثمرنا ليس فقط في البحث والتطوير لإنتاج حلول ذكية ومستدامة، ولكن أيضاً وعلى نطاقٍ واسع، في سلسلة القيمة التي من شأنها توفير الموارد. ومع مبادرة “غروهي تلتزم بصفر إنبعاثات GROHE goes ZERO” نحن نطرح نموذج للصناعة بأكملها مفاده أننا: نواجه عبر خطوات فعالة تحديات ثاني اكسيد الكربون من خلال القيام بالعديد من الإجراءات لتجنب الإنبعاثات، وإذا لم يكن ذلك ممكناً، سنقوم بالتعويض”.

ترتبط مبادرة الاستدامة بسلاسة مع العديد من التدابير المتخذة في مصانع “غروهي”، والتي تقوم على تعزيز الخطوات العملية لخفض انبعاثات اكسيد الكربون على المدى الطويل والحفاظ على الموارد: فلقد استثمرت العلامة التجارية في محطات توليد الطاقة الحرارية والكهربائية، وحصلت على الشهادة الفضية من المجلس الألماني للبناء المستدام (DGNB) لتوسيع المصنع في كلاينج في تايلاند، وقامت ببناء مركز للمختبرات متميز في هيمر في ألمانيا. وتستخدم “غروهي” أحدث التقنيات التي تساهم في زيادة الاستدامة مثل عملية الطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد التي أطلقتها هذا العام. ونتيجةً لذلك، استطاعت “غروهي” زيادة كفاءتها في استخدام الطاقة بنسبة 24% والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 40%، منذ إطلاق برنامجها للإستدامة في العام 2014. ويعني ذلك، أن العلامة التجارية العالمية قد تجاوزت بالفعل أهدافها للعام 2021 للوصول إلى نسبة 20% تباعاً.

“غروهي” تقدم الدعم لمشروعيّن للمياه في الهند ومالاوي

يُعد دعم مشروعين في إطار مشاريع التعويض، خطوة منطقية أخرى تقوم بها “غروهي” للتعويض عن آثار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي لا يمكن تجنبها حتى الآن: في شمال الهند، يأتي تشغيل محطة توليد الطاقة الكهرومائية كبديل للكهرباء التي تنتجها في الأساس محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم. في دولة مالاوي الغير ساحلية، يهدف المشروع إلى إصلاح وصيانة الآبار التي تُستخدم لإنتاج مياه الشرب. ومن خلال المساعدة في تنفيذ عدد من مشاريع التعويض هذه، ستقدم “غروهي” الدعم للأنشطة القائمة على معايير عالية جداً مثل Gold Standard، الذي نال دعم الصندوق العالمي للطبيعة WWF وكان له دور أساسي في تطويره. بالإضافة إلى الجهود لتجنب ثاني أكسيد الكربون، تساهم التدابير أيضاً في تحقيق تنمية مستدامة وبيئية وإجتماعية في بيئة المشاريع.

وأكد توماس فوهر” أنه من خلال مبادرة “غروهي تلتزم بصفر إنبعاثات GROHE goes ZERO” نحن نعمل على تعزيز مكانتنا الرائدة كواحدة من العلامات التجارية الأكثر استدامة في قطاع صناعة الأدوات الصحية”. وأضاف” ولكن في الوقت نفسه، لم نصل بعد إلى تحقيق جميع أهداف الاستدامة التي وضعناها، يمكننا ويجب أن نحقق الأفضل”.

حصدت “غروهي” العديد من الجوائز تقديراً لإلتزامها. وفي الوقت الحالي، تم ترشيح العلامة التجارية إلى جانب ثلاث شركات كبرى لجائزة الاستدامة الألمانية. كما تم مؤخراً تكريم المدير التنفيذي للعمليات في “غروهي” توماس فوهر، لإلتزامه بتحقيق الإستدامة من خلال منحه جائزة البيئة والاستدامة للعام 2019 عن فئة “الشركات الكبيرة” من قبل شبكة الشركات B.A.U.M. جمعية الإدارة البيئية الألمانية.