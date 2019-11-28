HP تتعاون مع السلطات السعودية لإحباط عمليتين إجراميتين في المملكة

*العمليات هدفت إلى تصنيع وتداول كميات كبيرة من خراطيش الطباعة المزيفة*

قامت HP بالتعاون مع السلطات في

المملكة العربية السعودية بعدت عمليات ناجحة خلال صيف 2019 تهدف إلى مكافحة تجارة

خراطيش أحبار HP المزيفة في مختلف أنحاء المملكة.

وفي يوليو 2019، قام مسؤولون سعوديون بدعم من HP بمداهمة العديد من منشآت

التخزين الموجودة في منطقتي الرياض وجدة، ونتيجة لذلك، أسفرت تدابير مكافحة

التزوير هذه عن ضبط أكثر من 65 ألف قطعة مزيفة وتعطيل العمليات الإجرامية

المرتبطة بالتزييف.

وتعد عمليات التزييف أمراً غير قانوني، وبالنسبة للمستخدمين، يمكن لهذه

العمليات أن تسبب الكثير من المشاكل في الأداء والاعتمادية. وإذا حدثت أي

أعطال في الطابعة بسبب استعمال أحبار مزيفة، فإن ذلك قد يسبب مشاكل تتعلق

بخروجها من الضمان.

وعلى النقيض من ذلك، فإن منتجات HP الأصلية صُمِّمتْ وفقاً لمعايير الجودة

والاعتمادية الصارمة من HP، واستناداً إلى تاريخ طويل من الابتكارات والتجارب.

وتتميز خراطيش الطباعة الأصلية HP LaserJet و HP inkjetعلى عكس المنتجات

المزيفة، بتحقيق أداء متفوق ونتائج متسقة.

وقال فينكاتارامان نارايانان، المدير الإداري لشركة HP في المملكة العربية

السعودية: “تفخر HP بشراكتها الممتدة مع السلطات السعودية، حيث قدمنا واحدةً

من أكثر سنواتنا نجاحاً حتى الآن في ما