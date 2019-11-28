الصحفية عهدية السيد تفوز بجائزة المرأة العربية وتحقق إنجازا جديدا للبحرين

وسط احتفالية عالمية احتضنتها العاصمة البريطانية أعلنت مؤسسة لندن العربية عن فوز رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية الأستاذة عهدية احمد السيد بجائزة المرأة العربية في نسختها الخامسة، تكريماً وعرفاناً للنجاحات والإنجازات التي حققتها في المجالات الإعلامية داخل وخارج بلادها وآخرها فوزها بمنصب عضو لجنة التوازن ما بين التابعة للاتحاد الدولي للصحافيين كأول خليجية تنال هذه العضوية.

وخلال الحفل الكبير تلقت الزميلة عهدية السيد التهاني والتبريكات من الصحفيين والإعلاميين عربا وأجانب وكبار المسؤولين في المؤسسات الإعلامية والصحفية في بريطانيا، الذين كانوا حضورا في هذا الاحتفال الذي تنظمه سنويا مؤسسة لندن العربية، بالشراكة مع جامعة ريجنتس في لندن، ومجموعة بيسستر فيليق للتسوق وشركة (فاست) للمقاولات، ووكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالإضافة إلى مؤسسات حكومية بريطانية ومنظمات مجتمع مدني.

وأعربت رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية عضو الاتحاد الدولي لصحفيين الأستاذة عهدية السيد عن سعادتها البالغة بهذا الفوز قائلة ” أشعر بفخر شديد واعتزاز ببلدي ليس بعده اعتزاز، لأن الفوز بهذه الجائزة الكبيرة والمقدرة قد أثلج صدري وأدخل السرور في نفسي ذلك لأنه تزامن مع مناسبتين عزيزتين علي نفسي الاول احتفال مملكتنا العزيزة بأعيادها الوطنية، والثاني يوم المرأة البحرينية الذي نعتبره عيدا من أعيادنا في البحرين”.

وأضافت السيد في تصريحات صحفية ” أهدي هذه الجائزة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، كما أهديه لصاحب السمو الملكي الأمير سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قريبنة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاعلى للمرأة الأميرة التي قادت مسيرة المرأة البحرينية وبقوة وإزدهار وتطور المرأة البحرينية حتى حققت المرأة في البحرين الانجازات في جميع مجالات الحياة، كما أهدي الجائزة أيضا إلى أسرتي الصغيرة وإلى أسرتي الصحفية التي اعتز بها جدا لأنها مكان الاحتفاء دائما”.

وقالت ” إن تكريمي هذا يأتي بمثابة تكريم لكل إمراة صحفية بحرينية قدمت لبلدها الكثير وتستمر في العطاء من أجل رفعة بلادنا العزيزة، ومن هنا أعبر عن فخري واعتزازي بكل زميلاتي الصحفيات، وأتمنى أن ينلن جوائز أخرى قادمة وهن فعلا يستحقن، وسأكون دائما داعمة لهن في الوصول إلى أعلى المناصب الصحفية وابراز مملكة البحرين على المستوى الدولي”.

ومن جانبها أكدت الإعلامية العربية القديرة بارعة علم الدين ” أن هذه الجائزة تأتي لدعم المرأة العربية على جميع المستويات بما يمكنها من التقدم بإمكانياتها والارتقاء بها إلى أبلغ مراتب التطور، والمرأة العربية بلا شك تستحف التكريم والاهتمام، كما أن الجهات الداعمة للجائزة يسعون حثيثا لدعم المرأة العربية في كل مناحي الحياة، لذلك كانت هذه الجائزة وبهذا الزخم الكبير، تشجيعا للمرأة العربية تحقيقا للأهداف السامية التي ننشهدها جميعا”، داعية إلى مخاطبة القضايا التي تهم المرأة في جميع المجالات وبما تستحق من تفاعلات، وهنأت باعرة عمل الدين عهدية أحمد السيد بهذا الفوز، كما هنأت جميع الفائزات بجوائز المرأة العربية”.

وكانت اللجنة المشرفة على الجائزة تتكون من رئيس جامعة ريجنتس البروفسور الدوين كوبر رئيسا للجنة، وعضوية كل من والسير هيو روبرتسون، وزير الثقافة البريطاني الاسبق، والسفير خالد الدويسان سفير دولة الكويت وعميد السلك الدبلوماسي في لندن، والأميرة لمياء بنت ماجد ال سعود، والإعلامية العربية بارعة علم الدين، والسيد إدوارد أوكدين السفير البريطاني لدى الأردن والإعلامية نشوى الرويني، والشيخة انتصار الصباح والسيد عمر بدور، والسيد بوب دويل من مكتب عمدة لندن، والسيدة ميسون حبرا.