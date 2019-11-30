إعلاميو الجبيل يزورون البركة الخيرية ويشيدون ببرامجها وإنجازاتها

قام عدد من إعلاميو الجبيل وهم عيس بن عبدالعزيز الخاطر وناصر بن فهد العجمي وعلي بن موسى اللغبي يوم الخميس الماضي بزيارة لجمعية البركة الخيرية بالدمام.

وكان في استقبالهم لدى وصولهم مقر الجمعية مدير تنمية الموارد المالية والمشرف العام على العلاقات العامة والإعلام سعد بن محمد الاحمري حيث رحب بهم في البركة الخيرية وقدم لهم شرح تعريفي عن الجمعية وعن برامجها وعن إداراتها بعدها قاموا بجوله على أقسام وإدارات الجمعية حيث تلقوا شرح وافي من مدراء الإدارات وتضمن ما يقومون به من عمل احترافي للمستفيدين ثم التقي الضيوف بعد ذلك بالمدير التنفيذي احمد بن يحي الزهراني حيث شاهدو فيديو يحكي جمعية البركة الخيرية وبرامجها ومشاريعها واوقافها والتطور الذي تشهده في كافة المجالات وبين الزهراني ان البركة الخيرية تسعى إلى تقديم خدمات اجتماعية متميزة بكفاءة وفاعلية وتقنية متطورة وأساليب حديثة

وأضاف لدينا أكثر من 14 برنامج جميعها تصب في مصلحة المستفيد من أرامل ومطلقات والمعنفات والأيتام ومن لا عائل لهم؛ وكذلك تحدث عن إنجازات الجمعية خلال الفترة الماضية وعن الأسر التي تشرف عليها الجمعية وعن الأوقاف التي تمتلكها الجمعية وكذلك الأوقاف الجاري العمل عليها مثل نادي البركة الاجتماعي والذي شارف على الانتهاء وكذلك وقف الساعي “حلم الارامل والأيتام”.

واشار الزهراني بأن الجمعية ولله الحمد تعمل بخطى ثابته وفق رؤية المملكة 2030 وكذلك الجمعية تعمل وفق احترافية في برامجها ومبادراتها الخيرية.

من جهتهم أشاد اعلاميو الجبيل بالجهود الكبيرة التي تقوم بها جمعية البركة الخيرية وقالوا في الحقيقة إننا سعدنا بزيارة جمعية البركة الخيرية بالدمام صرح خيري في المنطقة الشرقية وسررنا بما شاهدناه وما سمعناه من الإخوان في هذه الجمعية المباركة وعن دورها الكبير الذي تقوم به في خدمة المستفيد.

موضحين أننا في وسائل الإعلام نقف مع الجمعية ونتشرف بنشر مواضيعها وإنجازاتها وما تقوم به من اعمال جليلة.

بعد ذلك قدم المدير التنفيذي هدايا تذكارية للضيوف ثم التقطت الصور التذكارية.