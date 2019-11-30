«الغامدي» و «الرمالي» يبحثان آلية مشاركة الأسر المنتجة في موسم حائل

زار مدير العمليات في موسم حائل الأستاذ ماجد الغامدي فعالية انتاج والتي تنظمها جمعية انتاج بحائل على طريق القاعد، حيث كان في استقباله الاستاذ فيصل عيد الرمالي رئيس جمعية إنتاج.

وتجول الغامدي على أقسام فعالية انتاج المتنوعة واستمع إلى شرح مفصل من رئيس جمعية انتاج عن محتوى الفعالية، كما تم مناقشة عدد من أوجه التعاون بين موسم حائل وجمعية انتاج بحائل، وألية استفادة الأسر المنتجة من موسم حائل، وفي نهاية الزيارة أبدى مدير عمليات موسم حائل، اعجابه بما تقدمه جمعية انتاج من برامج وفعاليات لدعم وتطوير الأسر المنتجة.