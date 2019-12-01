أربع مزايا فريدة تجعل HUAWEI FreeBuds 3 أكثر من مجرد سماعات

أصبحت التكنولوجيا في الوقت الحاضر عنصراً أساسياً في حياتنا اليومية، سواء من خلال مساعدتنا على إنجاز أعمالنا، أو التواصل مع أحبائنا، أو الاسترخاء وقضاء أوقات ممتعة. ولهذا السبب، فإنه يتعين على الأجهزة التي نستخدمها أن تعمل بسلاسة تامة لتواكب احتياجاتنا في أي مكان وزمان.

وينبغي للتكنولوجيا أن تتكامل مع أنماط حياتنا الحافلة بالمشاغل من خلال سهولة استخدامها ومزاياها الكثيرة والمتنوعة. ولا تشكل سماعات الرأس استثناءً لذلك، ولا سيما سماعات HUAWEI FreeBuds 3 التي تتيح لمستخدميها فرصة خوض تجارب غامرة على النحو الذي يفضلونه. وعلاوة على مظهرها العصري الرائع، تعد سماعة البلوتوث الوحيدة في السوق بتصميم Open-Fit المزودة بتقنية إلغاء الضجيج النشطة والمريحة لفترات الارتداء الطويلة.

ضجيج أقل لتجربة استماع غامرة

تتمثل السعادة أحياناً في أشياء بسيطة مثل ارتداء سماعات الأذن والاستماع إلى الموسيقى المفضلة أثناء العودة إلى المنزل بعد يوم عمل حافل. عند النقر مرتين ، تتيح سماعات HUAWEI FreeBuds 3 لمستخدمها الفرصة للانفراد بنفسه في عالمه الخاص والراحة من ضغوطات العمل.

وتعد سماعات HUAWEI FreeBuds 3 أول سماعة بلوتوث في العالم مزودة بتصميم Fit-Open مريحة الارتداء ومزودة بتقنية إلغاء الضجيج النشطة، ما يتيح للمستخدمين إمكانية التمتع بأروع تجارب الاستماع الصوتية بفضل بنيتها الهندسية فائقة التطور. وحتى عند جلوسه في المقاهي أو المطاعم المزدحمة ذات الضجيج العالي، لن يواجه المستخدم أي صعوبة في الاستماع إلى موسيقاه المفضلة. ولا ينطبق ذلك على الموسيقى فحسب، وإنما يمكن للمستخدم إجراء المكالمات الهاتفية دون أن يزعجه الضجيج المحيط به.

وتوفر سماعات HUAWEI FreeBuds 3 تجارب الاستماع الاستثنائية من خلال جمع الأصوات المحيطية ثم إلغائها، سواءً كانت عبارة عن أصوات هطول المطر الغزير أو الحركة المرورية المزدحمة. ولزيادة دقة التجربة الصوتية ونقائها، تم تزويد السماعات بميزة استشعار العظم التي تستخدم الاهتزازات الناتجة عن حركة الرأس لإزالة أي تشويش ناجم عن الضجيج المحيط. وباختصار، يعني ذلك أن الشخص الذي يتكلم مع المستخدم عبر الهاتف يمكنه سماع صوت المستخدم بجودة عالية. ولاحظ مهندسو هواوي أيضاً أن إجراء المكالمات في الأيام العاصفة يمكن أن يؤثر بشكل كبير على جودة المكالمات الهاتفية، ولذلك قاموا بابتكار حل ذكي تمثل في تصميم قناة ميكروفون خاصة لإلغاء الضجيج الناتج عن هبوب الرياح، ما يتيح للمستخدم إمكانية التمتع بتجارب صوتية فائقة الوضوح.

تناسب محيطي أفضل لتوفير راحة أكبر وتجربة موسيقية تضاهي جودة الاستوديوهات

تصبح الأجهزة عند تصميمها بشكل جيد أكثر ارتباطاً بمستخدمها، حيث تتكامل معه بكل سلاسة حتى أنه ينسى في بعض الأحيان أنها إحدى الابتكارات التقنية. وتندرج المستويات الرفيعة من الراحة في صميم فلسفة تصنيع سماعات HUAWEI FreeBuds 3، والتي ترتكز على تصميم Open-Fit مريحة الارتداء لتصبح الخيار الأمثل للارتداء لفترة طويلة، دون أن تتسبب بأي ضغوطات على أذني المستخدم. وتتكامل هذه المزايا الفريدة مع تقنياتها المتقدمة والمصممة خصيصاً لتوفير تجارب موسيقية تضاهي جودة الاستوديوهات. وتتوافر هذه السماعات بلونين كلاسيكيين هما الأبيض أو الأسود، ما يضفي عليها طابعاً استثنائياً من الأناقة العصرية لتشكل بذلك الخيار الأمثل للارتداء في جميع المناسبات.

التقنيات المتطورة توفر أداءً سلساً و بكل سهولة

ينبغي للتكنولوجيا أن تواكب تفضيلات المستخدم، وأن تعمل بشكل مثالي في كل مرة يتم استخدامها فيها. وتوفر سماعات HUAWEI FreeBuds 3 تجربة استخدام غامرة بفضل تزويدها بمعالج Kirin A1 من هواوي، والذي يوفر للمستخدمين إمكانية التمتع باتصال مستقر، وسرعة في الاتصال وإعادة الاتصال مع الأجهزة المقترنة. ويعني ذلك بأن المستخدم لن يقلق بشأن المكالمات الفائتة أو فقدان اتصال البلوتوث عندما يكون بأشد الحاجة إليه.

بطارية كافية لمواكبة جميع احتياجاتك

من المرجح أننا جميعاً مررنا بتجربة تتمثل في عدم القدرة على العثور على شاحن، واقتراب شحن الجهاز الذي نستخدمه من النفاذ. ولحسن حظهم، لن يواجه مستخدمو سماعات HUAWEI FreeBuds 3 هذه المشكلة على الإطلاق، إذ من الممكن شحنها بسرعة عبر توصيلها بمنفذ USB Type-C، أو عبر الشحن اللاسلكي فائق السرعة. ومن الممكن أيضاً شحن السماعات باستخدام ميزة الشحن اللاسلكي العكسي عبر وضع علبة الشحن على الوجه الخلفي لأحد هواتف هواوي الذكية والمتوافقة معها. ويتيح ذلك للسماعات العمل لمدة 4 ساعات متواصلة عند كل عملية شحن، ومن الممكن أيضاً أن تصل هذه المدة حتى 20 ساعة عند استخدام علبة الشحن، وبالتالي يمكن للمستخدم التمتع بهذه السماعات في جميع الظروف.

وعندما تصبح أنماط حياتنا أكثر انشغالاً، تزداد المتطلبات التي نتطلع للحصول عليها من التقنيات المتقدمة. وتدرك هواوي هذه الحقيقة جيداً، ولذلك فإنها توفر لعملائها من خلال سماعات HUAWEI FreeBuds 3 مستويات جديدة كلياً من الراحة، فضلاً عن تجارب صوتية تضاهي جودة الاستوديوهات، وأرقى درجات الموثوقية في الأداء.

الأسعار والتوافر

أصبحت سماعات HUAWEI FreeBuds 3 ذات اللمسات اللامعة متوفرة بلوني الأسود Carbon Black والأبيض Ceramic White بسعر 599 ريال في متجر هواوي الرئيسي في مول ’الرياض بارك‘ ومتجر هواوي الإلكتروني وفي العديد من متاجر التجزئة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.